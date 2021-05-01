EGD sizi Konya’yı konuşmaya davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor programında Konya gündeme geliyor.1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacak online buluşmada Konya Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü konuk olacak.

Alanında Türkiye'nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800'ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' sonrasında’'EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermeyen EGD şmdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını sürdürüyor.

EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu 1 Mayıs 2021 Cumartesi saat 16.00'da Konya Sanayi Odası Başkanı ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Başkanı Memiş Kütükcü'nün katılacağı toplantıdasorunlar ve çözüm yolları gündeme gelecek.

Başkan Kütükçü’nün geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sunduğu rapor ile Eskişehir ile birlikte yapılan toplantılara ilişkin bilgileri de aktarılacak.

EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral toplantıya aşağıdaki linkten ulaşmanın mümkün olduğunu duyurdu:

https://us02web.zoom.us/j/87490728211?pwd=enpjdmxLZ3VOVTRVbmxWVmF3RFFuUT09

Meeting ID: 874 9072 8211 - Passcode: 608190