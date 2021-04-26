EGD sizi Madagaskar yolculuğuna davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Ticari Diploması Yolculuğu’nda bu defa rota son dönemin en gözde adalarından biri olan Madagaskar’a çıkıyor. DEİK/ Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Kıroğlu bu ada ülkesinin bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlatacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) pandemi döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlenen “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmaları tüm hızıyla sürüyor.

DEİK, dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. DEİK’in İş Konseyi Başkanlarını her hafta salı günü saat 11.00’de online platformda ekonomi gazetecileri ile buluşuyor.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarında masaya yatırılıyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantı, EGD Üyesi ve Akşam Gazetesi Editörü Özgül Öztürk’ün moderatörlüğünde, DEİK/ Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanımız Yalçın Kıroğlu'nun katılımıyla 27 Nisan 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirerek. DEİK/ Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Kıroğlu'nun Madagaskar ile ilgili güncel bilgileri aktaracak. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak toplantıya katılım için aşağıdaki linkin kullanılabileceğini söyledi:

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https://us02web.zoom.us/j/86963967996?pwd=RGZISGg4KzRRUitDaWxWdnhWKytJQT09

Meeting ID: 869 6396 7996 - Passcode: 661840