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EGD ticari diplomasi yolculuğunda Lübnan'a götürürüyor

Lübnan'ın ele alınacağı 30 Mart Salı saat 11.00'de yapılacak toplantının moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay' yapacak konuşmacı ise DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş olacak.

EGD ticari diplomasi yolculuğunda Lübnan'a götürürüyor
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Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) pandemi döneminde de ekonominin gündemde kalmasına destek olmaya devam ediyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlediğimiz “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmaları tüm hızıyla sürüyor.

EGD dış ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiren DEİK’in İş Konseyi Başkanlarını, her hafta salı günü saat 11.00’de online platformda ağırlıyor.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarımızda masaya yatırıyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantı Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay'ın moderatörlüğünde DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Abdülkadir Akkuş'un  katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

30 Mart 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirerek, Lübnan ile ilgili güncel bilgilei ele alınacak ve toplantıya aşağıdaki linkten erişebilecek:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88188170625?pwd=eXQ2OWFYYmJUQUw2aXJWZGxNbmZOUT09

Meeting ID: 881 8817 0625

Passcode: 565147

Bilgi için: Duygu Tekci / 0212 244 62 96 / ekonomigazetecileridernegi1@gmail.com

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Anahtar Kelimeler:
EGDDEİKEkonomi Gazetecileri DerneğiTicari Diplomasi YolculuğuAbdülkadir Akkuşözlem Bay
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