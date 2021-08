EGD üyeleri Uygar Özesmi ile yeşil yıkama yangınlar ve iklim krizini konuşacak

Türkiye’nin en etkin gazeteci örgütleri arasında yer alan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) çevre ile ilgili toplantıları devam ediyor. Bu defa orman yangınlarını da gündeme alan çok önemli bir buluşmaya imza atan EGD önline yapılacak olan bu toplantıya tüm ilgili kesimleri davet ediyor. 5 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de yapılacak toplantıya ilişkin Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı celal Toprak imzalı şu davet metni geçildi:

“Pandemi süreci ile birlikte Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) olarak başlattığımız ve de iletişimle ilgili tüm kişi ve kurumların yoğun destek verdiği arayış toplantılarının yedincisini İzmir’de Küresel Isınma Kurultayı sırasında yeşil yıkama üzerine yapmayı kararlaştırmıştık.

Kurultay Komitesi yeşil ekonomi konusunda atılan bazı adımların sahte olduğunu ve konuyla ilgili bilgilendirme yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu konuyla ilgili Türkiye’nin en iyi isimlerinden Dr. Uygar Özesmi’nin bir bilgilendirme sunumu yapması istenmişti. Dr. Uygar Özesmi bu teklifimizi kabul etti. Arkadaşlarımız bu toplantıya son orman yangınları, Marmara Denizi’nin kirlenmesi ve Karadeniz’deki sel felaketleri gibi güncel başlıkların da eklenmesini önerdi.

Böylece başlığımız “Sistemik Bakış: Orman Yangınları, İklim Krizi ve Yeşil Yıkama” şekline dönüştü. Bu başlığı konuşmak üzere düzenleyeceğimiz ve sürdürülebilir gelecek arayışını kapsayan etkinliğimize görüş, öneri ve sorularınızla katılmanızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.”

Toplantıya aşağıdaki linkten veya kanalekonomi’nin youtube kanalında izlemek mümkün olacak.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89792636904?pwd=YXdOUFVVWDBCaDFBWlY1djNvV2VWZz09

Meeting ID: 897 9263 6904 - Passcode: 223395

Uygar Özesmi kimdir

Çevre Bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi, ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere Good4Trust.org Kurucusu ve Kışkırtıcısı. Türetim Ekonomisi Derneği’nin başkanlığını yürütüyor. Kadir Has Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Enerji ayrıca Ekolojik Ekonomi, İstanbul Üniversitesi’nde ve Bilgi Üniversitesi’nde Sosyal Girişimcilik dersi veriyor. 1989-90 yılları arasında Çevreden Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin danışmanlığını yaptı. Fulbright Burslusu olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Ohio State Üniversitesi’nde master, daha sonra MacArthur Burslusu olarak Minnesota Universitesi’nde doktora yaptı. Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kurdu (2000-2004). 2001 yılında Türkiye’nin ilk kitle kaynak platformu olan KusBank.org ’u kurdu. 2002 yılında, BirdLife’ın Türkiye temsilcisi olan Doğa Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı. New York’ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda Çevre Uzmanı (2004–2006), TEMA Vakfı Genel Müdürü (2006-2008), Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü (2008-2012) görevlerini yürüttü. 2012 yılında Türkiye’de Change.org’u kurdu ve halen Genel Direktörü. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) kurucu üyelerinden olan Dr. Özesmi, Sivil Katılım için Dünya Birliği (CIVICUS) yönetim kurulunda 2 dönem görev aldı. Ashoka Vakfi ve ENİVA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. Kendisinin 100’den fazla bilimsel yayını, sayısız popüler makalesi, bir kitabı ve Açık Radyo’da her gün yayınlanan bir programı vardır.