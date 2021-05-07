EGD’de sizi Afyon’u konuşmaya davet ediyor

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantıları kapsamında bu hafta Afyonkarahisar’a gidiyor. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00’da yapılacak toplantının konuğu Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser olacak.

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmaları ile önemli bir çalışmaya imza atıyor.

EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunacağı 8 Mayıs 2021 Cumartesi saat 16.00'da Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in katılacağı toplantıda kentin ekonomisi masaya yatırılacak. Açılışını Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yapacağı toplantıya EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten ulaşılacağını duyurdu:

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https://us02web.zoom.us/j/87367165429?pwd=RmczSExDTzR6dzR3OEtIUStWaTZqQT09

Meeting ID: 873 6716 5429 - Passcode: 860032