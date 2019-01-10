Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon moda Bursa Bayim Olur musun Franchising Fuarı sektörü 17.kez buluşturacak!
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak...

Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Kıyı Ege'de sabah saatlerinden bu yana etkili olan çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ege BölgesiYağış Uyarısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1