Ege'de İhracatın Yıldızları Ödül Töreni

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Bölgesi'nin yatırım teşvik belgesi kullanımı ve ihracat artışında ülke performansının üzerine çıktığını belirterek, "Ege'de canlanma, kıpırdanma var. Zeybeği, efesi yerinden doğruluyor." dedi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılan Zeybekci, ihracata verilen desteklerin geçen yıl 3 kat artırıldığını, 2018'de bunu bir kat daha artırmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Zeybekci, Türkiye ekonomisinin genişletilmiş dış ticaret rakamlarına göre toplam 465 milyar doların üzerinde bir hacme ulaştığını belirterek, ekonominin "artık ufak dalgalardan rahatsız olmayan bir transatlantik gibi okyanusları aşabilecek bir ekonomiye sahip olduğunu" dile getirdi.

Ege'nin son dönemde bir uyanış içinde olduğunu, ülke geneli ihracatından çok daha iyi performans ortaya koyduğunu anlatan Zeybekci, teşvik belgesi kullanımında önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 81 artış sağlanırken Ege'de yüzde 100'ün üzerine çıkıldığını kaydetti.

- "İzmir'in efeleri çıksın ortaya"

Zeybekci, şöyle konuştu:



"Ege'de canlanma, kıpırdanma var. Zeybeği, efesi yerinden doğruluyor. Herhalde ayağa kalkıyor gibi geliyor bana. İzmir'i uyandırmak için önde gelenlerinin zeybek oynamaya, ortaya çıkması lazım. Ege ağzıyla 'Aman bizim oğlan, biz bulaşmayalım.' Yok öyle bir şey. Nazım Hikmet'in dediği gibi, 'Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.' Onun için İzmir'in efeleri çıksın ortaya."

- Rekorlar Yılı

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptıklarının sadece mal ve ürün satmak olmadığını, ülkenin kalkınması için bir kahramanlık hikayesi yazdıklarını belirterek, toplam ihracatın yüzde 8'inin Ege Bölgesi'nden yapıldığını, en çok ihracat yapan 10 kentin içinde de 3'ünün bölgeden olduğunu ifade etti.

Büyükekşi, "Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017'de ihracatçılarımız sözünü tuttu. Bu sene de rekorlar yılı diyoruz, inşallah her ay rekorlar kıracağız. Yeni bir Türkiye rekorunu ihracatçılar olarak altına imza atacağız." dedi.

- Eximbank'ın çağrı merkezi devreye girdi

Törende Bakan Zeybekci, Türk Eximbank'ın İhracat Destek Hizmetleri Merkezi isimli çağrı merkeziyle yenilenen internet sitesini hizmete açtı.

Çağrı merkezi görevlisinden yapılacak çalışmalar hakında bilgi alan Zeybekci, Eximbank'ın artık ihracatçının ayağına gideceğini dile getirdi.

Törende Yılın Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu tarafından "Yılın Bürokratı" olarak belirlenen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a da ödülünü EİB Başkanı Sabri Ünlütürk takdim etti.

Bölgenin ihracat şampiyonu 56 firmanın temsilcisine ise ödülleri Bakan Zeybekci tarafından verildi.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin başkanları ve Bakan Zeybekci, bölgenin 2018 ihracat hedefini belirtmek üzere "Yeni Hedef 13 milyar dolar" yazılı bir dövizle objektiflere poz verdi.

- Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Öte yandan Bakan Zeybekci, toplantı öncesi ekonomi muhabirleriyle bir araya gelerek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Fotoğraf makinesiyle gazetecilerin fotoğrafını çeken Zeybekci, kendisinin de geçmişte fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini belirtti.