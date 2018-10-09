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Ege'den yüzde 10 indirim desteği

Ege KARSİAD Derneği Başkanı Temel Yıldırım, "Programın omurgasını oluşturan fiyat indirimine uyacak ve en az yüzde 10 indirim yapacağız" dedi.

Ege'den yüzde 10 indirim desteği
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İZMİR (AA) - Ege Karadenizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (Ege KARSİAD) Başkanı Temel Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Mücadele Programı"na ilişkin, "Vatanını, milletini, egemenliğini her şeyin üzerinde tutan, devletine koşulsuz bağlı Karadenizli sanayici ve iş insanları olarak programın omurgasını oluşturan fiyat indirimine uyacak ve en az yüzde 10 indirim yapacağız." dedi.
Yıldırım, yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin küresel bir saldırı altında olduğunu, bu saldırıya karşı topyekun mücadelenin yanında yer aldıklarını bildirdi.
Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının ekonomik olarak test edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Yıldırım, "Türk ekonomisine yönelik ABD'nin başını çektiği 'küresel bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu artık hepimiz biliyoruz. Döviz kurlarındaki dalgalanma, faiz ve enflasyon artışı, piyasalarda bir miktar bozulmayı da beraberinde getirdi. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve alım gücündeki azalma, ticari hayatı sekteye uğrattığı gibi ev ekonomisini de zorlar hale geldi. Faiz, kur baskısı ve enflasyon sarmalından ancak topyekun toplumsal dayanışma ile çıkabileceğimiz gerçeğiyle yüzleşmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu saldırıları da 15 Temmuz ruhuyla hareket ederek cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı EGE KARSİAD olarak olumlu buluyor ve destekliyoruz. Güzel ülkemizin ve aziz milletimizin bu zor günleri daha az sıkıntıyla atlatması için olması gereken milli seferberliğe ve fedakarlığa varız. İş dünyasının temsilcileri olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Vatanını, milletini, egemenliğini her şeyin üzerinde tutan, devletine koşulsuz bağlı Karadenizli sanayici ve iş insanları olarak, programın omurgasını oluşturan fiyat indirimine uyacak ve en az yüzde 10 indirim yapacağız."
 

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Temel YıldırımKaradeniz İşadamları DerneğiEnflasyonla MücadeleAçıklama
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