Ege Ekonomik Forum 2018

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, "Avro bölgesinde 2018'deki büyüme bir önceki seneye göre bir tık aşağıda olacak." dedi.

Zeybekci, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, NTV ve Özgencil Grup iş birliğiyle ikincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forum'unun "Değişen Küresel Ekonomik Sistemde Nasıl Doğru Konumlanabiliriz" başlıklı oturumunun açılışda konuştu.

Ege'nin ekonomik anlamda yeniden canlanması için desteklerin süreceğini ifade eden Zeybekci, Ege Denizi'nin batısını da kapsayacak şekilde toplantılara devam edeceklerini söyledi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini, bugünün doğrularının yarın yanlış olabileceğini vurgulayan Zeybekci, "Ezberlediğiniz ekonomik, ticaretle ilgili bütün doğrular 3 sene içinde farklı bir noktaya geliyor. 1990'dan beri dünya yeniden yapılandırılırken ideolojik ve coğrafi savunma standartlarına göre değil, ekonomi, ticaret ve doğal zenginliklere göre yeniden yapılandırılıyor. Dünyanın ekonomi ve ticaret noktaları yeniden şekillendiriliyor." diye konuştu.

Gelişmekte olan ekonomilerin büyüyeceğini, Çin'in yüzde 6,5 civarında, Hindistan’ın ise yüzde 7,5'e yakın büyüyeceğini tahmin ettiğini aktaran Zeybekci, ticaret savaşlarının ise son bulacağını dile getirdi.

Dünyadaki enerji fiyatlarının 2018'de zirve yaptığına işaret eden Zeybekci, enerji maliyetlerin ise düşüşe geçeceğini belirtti.

Avrupa'da son günlerde değişimler olduğuna değinen Zeybekci, "Avro bölgesinde 2018'deki büyüme bir önceki seneye göre bir tık aşağıda olacak. İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili olarak da İngiltere AB'den ayrıldığı anda Türkiye serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması İngiltere ile gerçekleşecek." diye konuştu.

- "Şu anda yapılmış bir tebligat yok"

Bu arada, Zeybekci, program öncesinde gazetecilerin AK Parti'den İzmir'den büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmadığına ilişkin soruları yanıtladı.

Partinin ve Cumhurbaşkanı'nın görev tebliğ etmesi halinde bu durumun kendisi için onur olacağını ve hizmetkar belediyeciliği İzmir'e getirmek için son gayretine kadar çalışacaklarını dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Görev tebliğ edilmesi halinde en iyisiyle yapacağımızı bilmenizi isterim. Takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikle partimiz tarafından tebliğ edilmesi lazım. Şu anda yapılmış bir tebligat yok. Biz de sizler gibi bir şekilde görüşüldüğünü, ciddi olarak değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah cumartesi göreceğiz. İzmir için hayırlısı neyse o olsun. İzmir bu Anadolu coğrafyasının doğuştan en güzel şehri. Ben İzmir'in en güzelini hak ettiğine inanıyorum. Güzeli ve iyisi neyse o olsun. İzmir'in geleceğini yeniden inşa etme adına en iyi hizmetkar kim olacaksa onun olmasını temenni ederim. İzmir mahallenin en güzel kızı. Kim istemez. İzmir Anadolu'nun en güzel kızı. En güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun."