Ege'nin 5 aylık ihracatında yüzde 23 artış - EİB kanalıyla ocak - mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 5 milyar 564 milyon dolarlık ihracat yapıldı - EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Bu performansla 5 aylık dönemde Türkiye'de ihracatını en fazla artıran birlik olduk"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik kanalıyla ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttığını bu performansla ihracatını en fazla artıran birlik olduklarını bildirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2017'nin ocak-mayıs döneminde birlik üyelerince 4 milyar 535 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 23 artarak 5 milyar 564 milyon dolara ulaştı.

Mayıs ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 1 milyar 140 milyon dolar oldu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin mayıs ayı ihracatı yüzde 128’lik rekor artışla 139 milyon dolara, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin mayıs ayı ihracatı ise yüzde 15'lik artışla 105 milyon dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yıl sonu için hedef olarak koydukları 13 milyar dolar ihracata doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Eskinazi, şunları kaydetti:

"Bu performansla 5 aylık dönemde Türkiye'de ihracatını en fazla artıran birlik olduk. 2018 yılının ikinci yarısında sağlayacağımız ihracat artışıyla 13 milyar dolarlık hedefimizi 14 milyar dolar bandına taşıyabileceğimize inanıyoruz."