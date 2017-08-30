Ege'nin kuru domatesi İtalyan sofralarını süslüyor

MANİSA (AA) - ZEKERİYA GÜNEŞ - Ege Bölgesi'nde kurutulan domatesler, İtalya'da pizza ve makarnaları lezzetlendiriyor.

Manisa ile İzmir'in Torbalı ve Bergama ilçelerinin verimli topraklarında yetiştirilen domateste hasat dönemi devam ediyor. Kurutmalık olarak değerlendirilecek domatesler için erken saatlerde tarlaya gelen işçiler gün batımına kadar hummalı şekilde çalışıyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi de şu günlerde adeta kırmızıya büründü. Tarlalardan toplanan domates, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun olarak tuzlandıktan sonra sergi alanlarında kurumaya bırakılıyor. Tercihe göre kükürtle kurutma yöntemi de kullanılıyor. Güneşte yaklaşık bir hafta bekletilen domatesler paketlendikten sonra talep eden ülkelere gönderiliyor.

Yaklaşık 14-15 kilogram yaş domatesten elde edilen 1 kilogram kuru domates, Avrupa pazarında kilogramı 4 avrodan alıcı buluyor.

Ege Bölgesi'nde kurutulan 25 bin ton domatesin 22 bin tonu AB ülkelerine ihraç ediliyor. Bu miktarın yüzde 70'ini İtalya alıyor. İtalyanlar, lezzeti için tercih ettikleri kuru domatesi, pizza ve makarnada kullanıyor.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru domatesin genellikle Avrupa pazarına gönderildiğini söyledi.

Kaçire, "Şehrimizde yetiştirilen domates daha çok kurutmalık ve salça olarak değerlendiriliyor. Şu an bölgemizde hummalı bir çalışma var. Hazırlanan kuru domates paketlendikten sonra dış pazara gönderiliyor. Kurutulmuş domateste iç tüketimimiz ise oldukça az." dedi.

Kaçire, AB standartlarında kuru domates üretimi yaptıklarını dile getirdi. Kaçire, "En iyi müşterimiz İtalyanlar. Çünkü İtalya, Manisa'dan giden kuru domatesi pizza ve makarnada kullanıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa da ürünlerimize ilgi gösteriyor. Dünyada kurutulmuş domateste ihracatın yüzde 40'ı bizim bölgemizden karşılanıyor." diye konuştu.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da ilçede üretilen kuru domatesin lezzeti nedeniyle tercih edildiğini söyledi.

Çiftçinin son 5 yılda kuru domatese yöneldiğini anlatan Okur, "Bunun nedenlerinden birisi ürünün büyük oranda yurt dışına gönderiliyor olması. Dolayısıyla pazar sorunu yaşamayan üreticimiz domates yetiştirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Üreticilerden Ferhat Badak da kurutulmuş domatesin bölge için yükselen bir sektör durumunda olduğunu kaydetti.

Kuru domatesin kendileri için daha karlı olduğunu anlatan Badak, "Avrupalılar özelikle Türkiye'den gelen ürünü tercih ediyor. Bizim domatesimiz pizza ve makarnaya ayrı bir lezzet katıyor." diye konuştu.