Ege sahilleri bayrama hazır

İZMİR / AYDIN (AA) - YUSUF ŞAHBAZ / FERDİ UZUN - Özellikle yerli turistin tercih ettiği tatil bölgesi olan Ege'de turistik tesisler bayram için hazırlıklarını tamamladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin erken açıklanmasının hem tatilciler de hem turizmciler için çok iyi olduğunu söyledi.

Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 10 milyar liranın üzerinde bir turizm geliri beklendiğini ifade eden İşler, "Bayramda Ege Bölgesi'nde ise 4 milyar liraya yakın bir turistik hareketlilik bekliyoruz. Bayramda doluluklarımız yüzde 100'e yaklaşmış durumda." diye konuştu.

Otel fiyatları hakkında da bilgi veren İşler, "Fiyatlarımız, işletmelerin konumu, hizmet kalitesi, denize yakınlığı gibi birçok faktöre göre değişiklik gösteriyor. Yaklaşık 150 liradan başlıyor bin 250 liraya kadar çıkıyor. İç pazarın gözdesi Ege, bayrama hazır diyebiliriz. Güneşli ve sıcak bir hava bekliyoruz. Umarız bayram tatiliyle sezona güzel bir başlangıç yaparız." ifadesini kullandı.

- Sakinliğin adresi Alaçatı butikleri

Deniz, kum ve güneşin yanında rüzgarıyla da tanınan Çeşme, Ege sahillerinin bayramda en önemli ziyaret noktalarından biri olacak.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle tercih noktası olan Çeşme, ince kumu, turkuaz denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle yerli turisti kendisine çekiyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, ilçeye rezervasyonların yoğun şekilde devam ettiğini ve bayram süresince yüzde 100 doluluk rakamlarına ulaşacaklarını ifade etti.

Turistik tesislerin, restoranların ve dünyaca ünlü plajların bayram ziyaretçilerine hazır olduğunu dile getiren Demir, "Çeşme'deki yatak arzının neredeyse hepsi nitelikli. Özellikle Alaçatı'daki butik otellerde konaklamak ayrıcalıklar taşıyor. Tatilde sakinlik arayanların tercihi bu butik oteller oluyor." dedi.

Demir, bu yıl günübirlik ziyaretçilerle 1 milyon misafiri Çeşme'de ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

- Kuşadası'nda dalış turizmine ilgi

Türkiye'nin en eski turizm destinasyonlarından Kuşadası'nda Güzelçamlı Milli Parkı'ndaki eşsiz güzelliğe sahip koylar ve Kadınlar Denizi plajı, bu bayramı da yoğun geçirecek. Son dönemde alternatif olarak dalış turizmiyle de adı anılan Kuşadası'nda Türkiye'nin en büyük batık uçağını görmek isteyen ziyaretçiler bayram tatilinden yararlanacak.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçede bayram tatilinde otellerdeki doluluk oranının çok yüksek olacağını söyledi.

Bayramın ikinci gününden itibaren yoğun bir hareketlilik beklediklerini aktaran İlbahar, "Günübirlikçi tatilcilerin ve son dakika rezervasyonu yapanların da tercihiyle otellerimizin tamamen dolacağına inanıyorum. Kuşadası'nda bayram döneminde nüfusun tatilciler ve günübirlikçilerle birlikte 1 milyona ulaşması bekleniyor." dedi.

Dış pazarın da oldukça iyi olduğuna dikkati çeken İlbahar, Almanya ve Hollanda pazarından taleplerin önceki yıllara oranla fazla olduğunu dile getirdi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de bayram dolayısıyla turizmcinin yüzünün güldüğünü, bayramla birlikte sezona hızlı bir giriş yapacaklarını kaydetti.

Ege'nin diğer bir turizm merkezi olan Aydın'ın Didim ilçesinde de yüksek yatak kapasitesine sahip otellerde doluluk dikkati çekiyor.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, ilçedeki Altınkum Plajı'nın yanı sıra Apollon Tapınağı gibi tarihi değerlerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Başta İngiltere'den olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda turistin tercih ettiği Didim'de bayram tatilinde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını dile getiren Şentürk, iç talepte geçen yıla göre artış gözlemlediklerini dile getirdi.



