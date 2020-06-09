Ege sanal fuarı sevdi Eylül'de tekrarını yapacak

Basın danışmanı Murat Demircan’ın moderatörlüğündeki toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir’in Türkiye'de ihracatın ve fuarcılığın başladığı kent olduğunu hatırlatarak, pandemi sürecinde kendilerinde daha büyük sorumluluk hissettiklerini ve yeni pazarlama yöntemleri için arayışa girdiklerini anlattı.

“Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmiş olmanın verdiği sorumlulukla, ihraç ürünlerimizin pazarlaması için yeni bir yol bulmamız gerekiyordu bu da dijital fuarlar oldu. Türkiye’ye yıllık 1 milyar doların üzerinde döviz kazandıran, son 10 yılda ihracatını 2,5 kat geliştiren ayakkabı ve saraciye sektörlerimiz Covid-19 sürecinden en fazla etkilenen sektörlerimiz arasında yer aldı. Pandeminin etkilerini minimize etmek amacıyla çok kısa sürede organize olup başarılı bir fuar gerçekleştirdik. Ayakkabı ve saraciye sektörlerimize can suyu olduk. Ege İhracatçı Birlikleri olarak bundan sonraki süreçte dijital ticaret heyetleri ve fuarlar düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye’de de bir ilki başardık ve çığır açtık. Fuar, dünyada çok ses getirdi. Altyapıyı daha çok güçlendirip Ege İhracatçı Birlikleri desteğiyle firmaların ürünlerini sergileyebileceği showroomlar açmak istiyoruz. EİB ihracatçıların her konuda yanında olacak.”

Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın milli katılım organizasyonunu EİB yapacak

12 birliğin 7 tanesinin tarım sektöründe faaliyet gösterdiğine değinen Eskinazi, pandemi döneminde EİB’nin yaptığı ihracatta tarım ürünlerinin payının Nisan’da yüzde 45, Mayıs ayında ise yüzde 44 seviyesinde gerçekleştiğinden bahsetti.

“Pandemi döneminde tarım ürünleri ihracatımız ayakta kaldı. Güvenli gıdaya olan talep artarak devam edecek. Onun için 7-9 Temmuz’da Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle, “Dubai Gıda Ürünleri Sanal Sektörel Ticaret Heyeti” gerçekleştireceğiz. Şu an için 21 gıda ihracatçısı üyemiz organizasyona başvurdu. Yaş meyve sebze, kuru meyveler, zeytin-zeytinyağı, konserve ürünler, deniz ürünleri, süt ürünleri sektörlerinden firmaların Dubai ve Körfez ülkelerinde yerleşik önemli alıcılarla sanal ortamda ikili iş görüşmeleri yapmalarını hedefliyoruz. Yine gıda sektörüne yönelik bir dijital fuar hazırlıklarına başladık. Temmuz ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Gıda sanal fuarında daha fazla ihracatçı firmamızı dünyanın dört bir tarafından ithalatçılarla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Eskinazi, toplantı sırasında gelen bir bilgiyi de paylaşarak, “Çin’in Şangay şehrinde 5-10 Kasım’da üçüncü kez düzenlenecek Uluslararası İthalat Fuarı’nın milli katılım organizasyonunu Ege İhracatçı Birlikleri düzenleyecek.” dedi.

Maden ve hazır giyimde sanal fuar hazırlıkları başladı

Jak Eskinazi, maden sektöründe ve hazır giyim sektörlerinde sanal ticaret heyeti ve fuar organizasyonu düzenlemek için de hazırlıkların devam ettiği bilgisini paylaşarak, “Projelerimiz olgunlaştıkça sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağız. Bildiğiniz gibi, 2020 yılını Ege İhracatçı Birlikleri olarak Sürdürülebilirlik Yılı ilan etmiştik. Covid-19 sürecinde ihracatta sürdürülebilirliği sanal fuarlar ve sanal ticaret heyeti organizasyonları ile sağlayacağımıza inanıyoruz. Sanal ticaret heyetleri ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğini hızlı bir şekilde ihracatçılarımıza kazandıran Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a destekleri nedeniyle Ege İhracatçı Birlikleri adına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Eylül’deki Shoedex’te deri konfeksiyonu ve işlenmiş deri de olacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Her şeyin kilitlendiği ve yeni irtibatlar kurmanın zor olduğu bir dönemde Türkiye’deki bir organizasyona 300’ün üzerine profesyonel ziyaretçiyi getirmeyi başardık.” diyerek Türkiye’nin ilk sanal fuarının pozitif sonuçlarla tamamlandığını açıkladı.

“İki ay içinde imkansızı başardık. Dünyada bunun ne olduğunu anlamayan bir çok ülke varken biz öncü olduk. Yabancı kurumlardan sosyal medya üzerinden tebrik mesajları ve fuara katılmak istediklerine dair mesajlar aldık. Shoedex’in yüksek ihtimalle enternasyonal olacağını öngörüyoruz. Pandemi nedeniyle önümüzdeki 8 ay boyunca dünyada ayakkabı çanta deri ürünü satmak sıfır ihtimal. Bunun sıfırlandığı bir ortamda böyle bir organizasyona imza attık. Shoedex Eylül’ün 15’i gibi tekrar yapılacak. Firmalar 2021 yaz koleksiyonlarını alıcılarla buluşturacak. Sadece ayakkabı ve çanta değil. Deri konfeksiyonu ve işlenmiş deriyi de dahil edeceğiz.”

Türkiye’de sanal fuarcılığın kitabını yazıyoruz

Shoedex’in çift yönlü bir pazarlama sistemi olacağından bahseden Zandar, dünyadaki en gelişmiş ayakkabı saraciye fuarı haline geleceğini, fuar bitse de Shoedex’in devam edeceğini sözlerine ekledi.

“Amacımız Shoedex’i sanal ticaret ağı haline getirmek. Deri ürünleriyle ilgili gerçekleşmiş herhangi bir sanal ticaret platformu yok. Amacımız Shoedex’i iş yapabilir, dünya üzerinde tanınan bir sanal fuar ve herkesin katılmak istediği sanal ticaret ağı haline getirmek. Ekibimiz çok güçlü, herkes çok odaklanmış durumda. Sektörümüz büyük bir teşekkürü hak ediyor. Üç günde 30 tane firmanın nasıl hızlı bir şekilde dijitalleştiğini, herkesin kendi müşterilerini davet ederek iş birliği içinde hareket ettiğini ve güçlü bir sektör olduğumuzu gösterdik. TİM Sanal Fuar Komitesi olarak çok çalışıyoruz ve ciddi hazırlıklarımız var. Türkiye’de sanal fuarcılığın kitabını yazıyoruz. Bu deneyimimizi bütün sektörlerle paylaşacağız ki bütün sektörlere ve ülkenin tamamına yayılsın. Tarım ve gıda üzerine kuyumculuk iklimlendirme mermer ve hazırgiyim tekstil sektörleriyle ilgili de organizasyon yapacağız. Dünyanın en büyük fuarcılık şirketleriyle görüşüyoruz. Bu şirketler de bizim yanımızda olacak.”

5 bin 800’e yakın karşılıklı etkileşim

Fuarın ziyaretçi sayısının gün içinde maksimum 326’ya ulaştığı bilgisini veren Zandar 4 günlük istatistikleri şöyle açıkladı:

“Siteyi 290-300 kişi ziyaret etmiş. Profesyonellere açık olduğu için ziyaretçi sayısı maksimum gün içinde 326 oldu. Platform üzerinde 223 karşılıklı video konferansı gerçekleşti. Bunların sınırlı olmasının sebebi bazı ülkelerdeki internet altyapısının yetersiz olması ve yabancı alıcıların bilgisayar donanımlarının henüz tam oturmamış olmasıydı. 326 kişi Eylül ayında gelirken hazır bir şekilde gelecekler çünkü alışacaklar. 5 bin 800’e yakın karşılıklı etkileşim olmuş. Yani firmalar mesajlaşmayla haberleşti. Sistem üzerinden birbirleriyle tanışıp, e-mail yoluyla ürün fotoğrafları göndermeyle karşılıklı ticaret sistemi oluşuyor. Bizi en çok etkileyen kısım bu oldu. Böyle bir zamanda firmaların yeni müşterilerle tanışması mucize. Durmadık çalışıyoruz mesajıyla güven tazeledik. Dijitalde ne kadar varsak dünya üzerindeki varlığımıza o kadar devam edeceğiz.”

Shoedex sanal ticaret ağı olacak

Fuara 59 farklı ülkeden ziyaret gerçekleştiğini anlatan Erkan Zandar, “Biz fiziksel fuarlar var olsun isteriz. Fiziksel fuarın hazzı sanal fuarda yok ama zor zamanlarda beklemek yanlış. Ne yaparız da bu sektörü ayakta tutarız diye düşünerek bu noktaya geldik. Amaç burada iş yapmaksa dijitalde bu vakit daha etkili kullanılıyor. Hibrit ortamda yapılmasının avantajı, İtalya’ya üç günlük fuara gideceğinizi düşünün. Fuar sanalda bir hafta önceden başlarsa firmalara, ürünlere daha önce bakma şansınız olur. Daha sonra fuara gittiğinizde hiç vakit kaybetmeden nokta atışıyla ilerleyebilirsiniz. MICAM Fuarı diyince nasıl akla ayakkabı geliyorsa, Shoedex denilince de dünyada en hızlı büyüyen dijital ayakkabı saraciye fuarı olmasını istiyoruz. İnsanların ticareti bu sistem üzerinden yürütebileceği bir sanal ticaret ağı sunacağız. Bu ticaretin Türkiye’den yürümesi amacımız.” dedi.

Firmalar dijitalleşmede hız kazanmalı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise sektörün dijitalleşmeye hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyledi ve firmalara şöyle seslendi:

“Firmalar kendi içinde dijitalleşme anlamında belli bir seviyeye çıkmalı. Altyapı ne kadar iyi olsada ekipmanlar bu işin kalitesini ortaya koyuyor. Dijitaleşme anlamında zaten yapmamız gereken bir şeydi ve pandemiyle daha öne çekildi. Fiziksel fuarda harcadığımız maliyeti dijitalleşmeye harcarsak dünya standartlarına kavuşuruz. Kamera sistemi, kaliteli fotoğraflar, internet sayfası, video, bunlar olmazsa olmaz. Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Firmalar olarak buna hazır olmamız lazım. Çok güzel geri dönüşler aldık. Fuarlar hem sanal hem fiziksel olarak hibrit bir sistemde devam edecek.”

“3 yıldır toplamadığım kartvizitleri üç günde topladım”

Shoedex’e katılan Murat Çelik ise fuarı tarihi olarak nitelendirerek, “Dün ve bugün meyvelerini topladık. 3 yıldır geleneksel fuarlara katılıyoruz. 3 yıldır toplamadığım kartvizitleri üç günde topladım. Çok verimli geçti. Pandeminin ilk günlerinde dijital fuar fikri ortaya çıktığında bize ütopya gibi gelmişti. Mücadele edince gerçekleştiğine şahit olduk.” diye konuştu.

Bir diğer katılımcı firmadan Mehmet Berberci ise son 3 sene içinde İngiltere’den Japonya’ya kadar birçok fuara katıldıklarını, online fuarda edindikleri tecrübeyi hiçbir yerde yaşamadıklarından bahsederek, “İspanya’dan Karadağ’a Güney Afrika’ya kadar birçok müşteriyle tanıştık ve onlar bizi buldu. Yurtdışındaki fiziksel fuarlara değil, buraya yatırım yapmalıyız. Klasik fuarları gezmek çok yorucudur. Shoedex’te insanlar oturduğu yerden online stantları gezdi. Devamını bekliyoruz.” dedi.