Ege Serbest Bölgesi'nde rekor ticaret

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'nin yürütülen faaliyetler açısından en büyük serbest bölgesi niteliğinde olan Ege Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi ocakta 368 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hugo Boss, Gates, Delphi Automotive, Eldor Electronics, Lansinoh gibi dünyaca ünlü firmaların üretim üsleriyle F35 uçak motoru parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney gibi stratejik tesislere ev sahipliği yapan Ege Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı.

Bölgenin Ocak 2017-Ocak 2018 dönemindeki ticareti de yıllık bazda yüzde 6,2 artışla 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde bölgenin dış satımı ise 2,1 milyar dolara çıktı. Ege Serbest Bölgesi, bu rakamla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 11'inci kenti Hatay ile aynı ihracat büyüklüğüne ulaştı.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ocak ayı rakamlarının ülke ekonomisindeki büyümenin sonucu olduğunu, bölgedeki üretim tesislerinin tam kapasite çalışarak bu büyümeye omuz verdiğini belirtti.

Bölgenin ocak ayında yakaladığı dış ticaret rakamının rekor olduğuna işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Bu büyümede şirketlerin mevcut iş hacimlerini artırmasının yanında bazı tesislerin kapasite artırması etkili oldu. Bölgemize tahsis edilen genişleme arazisini henüz teslim almadık. Mayıs, haziran gibi yeni parsellerde fabrika yatırımlarına başlanacak. İlgi çok yoğun. Yüksek teknolojiye dayalı, sürdürülebilir katma değere sahip firmaları seçiyoruz. Bu tesislerin de birer birer devreye girmesiyle ticaret hacmi katlanarak artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıllarda daha güzel haberler vereceğiz. Bu rakamlar her yıl en az yüzde 25 artacak."

- İstihdam hedefi

Bölgedeki çalışan sayısının geçen yıl sağlanan bin 158 kişilik ek istihdamla 21 bini aştığını dile getiren Güler, genişleme arazisindeki yatırımların devreye girmesiyle bin 500 kişiye daha iş imkanı yaratılmasını öngördüklerini bildirdi.

Güler, bölgeden yapılan ihracatın kilogram değerinin 8,8 dolarla Türkiye ortalamasının 7 kat üzerinde olduğuna dikkati çekerek, ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 160'a çıkaran bölgenin yıl sonunda 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.