Ege Sigorta Acenteleri Derneği Kuşadası’nda buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Ege Sigorta Acenteleri Derneği’nin toplantısı, Quick Sigorta’nın sponsorluğunda Kuşadası’nda gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta’nın sponsorluğunu yaptığı Ege Sigorta Acenteleri Derneği’nin toplantısı 10-11 Kasım'da Kuşadası’nda yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ersoy Kocamanoğlu, Kuşadası Amara Sealight Otel’de düzenlenecek etkinliğe 300 civarında acente temsilcisinin katılım beklediğini belirterek, "Etkinliğimize üyelerimiz dışında üst düzey katılım gerçekleşecek. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, Quick Sigorta Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Tarsim Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu SAİK Başkanı Levent Korkut, TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi etkinliğimizde katılacak. Bu önemli isimlerin dışında başka konuşmacılarımız da bize farklı konularda destek verecek." ifadelerini kullandı.

Kocamanoğlu, yaklaşık 20 yıldır düzenlenen etkinliğin sektörün ve acentelerin sorunlarına çözüm üretmek, acente ve sektörün farklı alanlarındaki temsilcilerini bir araya getirmek açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, etkinliğe sponsor olan Quick Sigorta’ya teşekkür etti.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da, bu tarzda toplantıların sektör açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Sigortacılık yorucu ve yüksek tempolu bir meslek. Bu yoğunluk içinde acentelerin bir araya gelip, sorunları ele alması, yenilikleri takip etmesi oldukça zor oluyor. Bu türde etkinlikler bu anlamda oldukça yararlı oluyor. Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu tarzda etkinliklere destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.