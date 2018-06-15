Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya bilim Bursa Semiramis Sekban
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Ege su ve hayvansal mamul ürünleri ihracatında rekor

- Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ilk kez ihracatta 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı

Ege su ve hayvansal mamul ürünleri ihracatında rekor

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bünyelerindeki 6 gıda birliği içinde 1 milyar dolar sınırını geçen ilk ihracatçı birlik Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 arasında tüm ana ürün gruplarında ihracat artışı yakalayarak tarihlerinde ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını, 1980 yılı sonrasında ihracatlarını 188 kat artırarak, EİB bünyesinde bu alanda rekor kırdıklarını belirtti.

Su ürünleri sektörünün 654 milyon 816 bin dolarlık ihracat rakamıyla 1 milyar dolar barajının aşılmasına en büyük katkıyı sağladığı bilgisini veren Girit, şunları kaydetti:

"İkinci sırada 138 milyon 384 bin dolarlık tutarla yumurta ihracatı yer aldı. Son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 79 artırmayı başaran kanatlı sektörü ise 131 milyon 231 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Süt ürünleri sektöre yıllık ihracatını 57 milyon 3 bin dolara çıkarırken, bal ihracatı yüzde 103'lük artışla 17 milyon 22 bin dolara tırmandı. Bal ihracatı, ihracat artış rekortmeni oldu."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bedri GiritEge Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları BirliğiIhracatRekor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5