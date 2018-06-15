Ege su ve hayvansal mamul ürünleri ihracatında rekor

İZMİR (AA) - Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ihracatta ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bünyelerindeki 6 gıda birliği içinde 1 milyar dolar sınırını geçen ilk ihracatçı birlik Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 arasında tüm ana ürün gruplarında ihracat artışı yakalayarak tarihlerinde ilk kez 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını, 1980 yılı sonrasında ihracatlarını 188 kat artırarak, EİB bünyesinde bu alanda rekor kırdıklarını belirtti.

Su ürünleri sektörünün 654 milyon 816 bin dolarlık ihracat rakamıyla 1 milyar dolar barajının aşılmasına en büyük katkıyı sağladığı bilgisini veren Girit, şunları kaydetti:

"İkinci sırada 138 milyon 384 bin dolarlık tutarla yumurta ihracatı yer aldı. Son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 79 artırmayı başaran kanatlı sektörü ise 131 milyon 231 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Süt ürünleri sektöre yıllık ihracatını 57 milyon 3 bin dolara çıkarırken, bal ihracatı yüzde 103'lük artışla 17 milyon 22 bin dolara tırmandı. Bal ihracatı, ihracat artış rekortmeni oldu."



