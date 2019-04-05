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Ege Yapı’dan, “Tescilli Yapılar İçin Kılavuz“

- Ege Yapı, Türkiye'nin kültür varlıklarına ve tarihi eserlerine sahip çıkılıp ve korunması amacıyla kılavuz hazırladı

Ege Yapı’dan, “Tescilli Yapılar İçin Kılavuz“
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İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Türkiye'nin değeri olan eski eserlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirası tescilli yapıların zarar görmemesi amacıyla kılavuz hazırladı.
Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Yapı Türkiye'nin değeri olan eski eserlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirası tescilli yapıların zarar görmemesi, korunarak sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılabilmesi, bu tür yapı sahiplerinin yasa ve mevzuatların çizdiği sınırları ve izlemeleri gereken süreçleri kolay takip edebilmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları’nın ortak çalışması ile "Tescilli Yapılar İçin Kılavuz" hazırladı.
Kılavuz, kültür varlığı olarak kabul edilen alan ve yapıların korunması ve korumanın devamının sağlanmasına yönelik tüm çalışmalarda, özellikle mülk sahipleri açısından sürecin ve eylemlerin anlaşılmasına yönelik hazırlandı.
Tescilli yapılar konusunda en çok karşılaşılan sorunlara ve bunların cevaplarına da yer verilirken tescilli yapılara müdahale yol haritasında ise temel süreç, infografik şekliyle anlatılıyor.

Kılavuzda ayrıca, tescilli yapılara müdahale sürecinde en sık karşılaşılan tanımlara ve terimlere alfabetik sıralamayla yer verilirken, ilgili kurumlar hakkında genel bir bilgi ve iletişim bilgileri de sunuluyor. Kılavuzda yer alan bilgilerin tamamı, birbirini tamamlayacak ve referanslarla birbirine bağlanabilecek şekilde düzenlendi. Kültürel değerlere ve yaşam ortamlarına sahip çıkma bilinciyle Ege Yapı tarafından hazırlanan kılavuz, tescilli yapıların korunması için yol gösterici bir kaynak özelliği taşıyor.

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