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Ege Yapı'dan"Kordon İstanbul"da avantajlı ödeme imkanı

- Ege Yapı tarafından Belgrad Ormanı yakınında geliştirilen ve A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip Kordon İstanbul'da ikinci etap satışları devam ediyor

Ege Yapı'dan
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İSTANBUL (AA) - Ege Yapı'nın Cendere Vadisi'nde "ulaşılabilir lüks" mottosuyla hayata geçirdiği "Kordon İstanbul"da ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı ödeme imkanları sunuluyor.

Ege Yapı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Belgrad Ormanı yakınında geliştirilen ve A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olma özelliği ile dikkati çeken Kordon İstanbul'da ikinci etap satışları devam ediyor.

Birinci etap satışlarını tamamlayan Ege Yapı, ikinci etabında satışa sunduğu konutlar için peşinatsız, daire bedelinin yarısı kadar kredi imkanı sunuyor.

Minimun daire fiyatının 115 bin 750 dolardan başladığı Kordon İstanbul'da teslimden sonraki 3 yıl boyunca 1+0 ve 1+1 daireler için yıllık yüzde 7 getiri sağlayacak şekilde kira garantisi veriliyor.

Kordon İstanbul projesinde yüzde 35 peşinat 24 ay taksit veya yüzde 50 peşinat 36 ay taksit imkanıyla kira garantili lüks bir yaşam fırsatı sunuluyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, yapılan bir araştırma kapsamında "Bölgesinin Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi" olarak değerlendirilen Kordon İstanbul'da kira bedelleri 1+0 daireler için maksimum 645 dolar, 1+1 daireler için de maksimum 950 dolar olarak belirlendi.

Oturumcusuna ayrıcalıklı bir yaşam, yatırımcısına ise büyük kazanç vadeden projede, 1+0'dan 4+1'e farklı seçeneklerdeki konutların yanı sıra, cadde mağazaları, farklı konseptlerdeki bahçeler, peyzajında yapay gölet manzaralı kabanalar, açıkhava yaz sineması, lounge alanı, sanat atölyeleri, özel sinema odası, kapalı yüzme havuzu ve misafir odası gibi yaşam kalitesini artıracak alanlar da bulunuyor.

Projenin bulunduğu bölge, Levent'e 9, Mecidiyeköy'e 10, Maslak ve Taksim'e 5, Beşiktaş'a 17 ve İstanbul Havalimanı'na ise 20 dakikada ulaşılacak lokasyonda bulunuyor.

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Ege YapıKordon İstanbul
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