Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği Başkanı Seyyar:

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Türk Hava Yollarının (THY) kargo kapasitesinin artırılması halinde yaş meyve sebze, balık, beyaz et, yumurta, çiçek gibi raf ömrüne duyarlı ürünlerin ihracatında sıçrama yaşanabileceğini belirtti.

Seyyar, yazılı açıklamasında, gıda ihracatında başarılı ülkeler arasındaki Şili'ye yaptıkları inceleme gezisinde hava kargonun önemini gördüklerini belirtti.

Şili’nin ürettiği kirazın yüzde 97’sini ihraç ettiğini ve 600 milyon dolar gelir sağladığını ifade eden Seyyar, bu ülkenin toplam gıda ihracatının ise 20 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Taze üzüm ihracatından ise 1 milyar dolar seviyesinde geliri bulunan Şili'nin her gün dünyanın dört bir yanına hava kargo uçağı kaldırdığına işaret eden Seyyar, şu değerlendirmede bulundu:

"Şili'deki ihracatçılar başarıyı iki faktörle özetlediler. Birincisi kaliteli üretim, ikincisi ise hızlı teslimat. Hızlı teslimat sayesinde ürünlerin bulunabilirliği artıyor, raf ömrü uzuyor ve daha iyi fiyata satılabiliyor. Kenya sadece çiçek ihracatından hava kargo sayesinde yıllık 6 milyar dolar kazanıyor. THY bünyesindeki Turkish Cargo’nun kapasitesinin ve destinasyon sayısının arttırılmasını istiyoruz. Bu sayede yaş meyve sebze ürünlerimiz, balık, beyaz et, yumurta, çiçek başta raf ömrüne duyarlı ürünlerimizin ihracatında büyük bir sıçrama yapabiliriz.”