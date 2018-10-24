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Egea Gençler Kupası

- Fiat Motor Sporları’nın, genç pilotlar için düzenlediği "Egea Gençler Kupası", İstanbul’da start aldı - Egea Gençler Kupası’nın sezondaki beşinci yarışında kazanan ikili Onat Telkenar-Efe Eryalaz oldu

Egea Gençler Kupası
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İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları’nın, genç pilotlar için düzenlediği "Egea Gençler Kupası" bu kez İstanbul’da start aldı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de motor sporlarının gelişmesine önemli desteklerde bulunan Fiat, otomobil sporlarını geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Fiat Motor Sporları’nın genç pilotlara özel düzenlediği "Egea Gençler Kupası", bu kez İstanbul’da start aldı. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın, zorlu toprak zeminli etaplarıyla bilinen İstanbul Rallisi kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası’nın beşinci yarışında, kazanan ikili Onat Telkenar ve Efe Eryalaz oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, İstanbul Rallisi'nin ilk kez toprak zeminde yarışan gençlerin tecrübe kazanmaları adına çok önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

Genç pilotlar ve genç co-pilotlar birinciliği ödülleri ile Egea Gençler Kupası birinciliğini elde eden Onat ve Efe’nin başarısının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kafkas, "Takım pilotlarımız Fatih Kara ve Bilge Ayan, sınıf 3’te birincilik elde ettiler. Hedefimiz, Kocaeli Rallisi ile sezonu tamamlayarak, önümüzdeki yıla hazırlanmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası, 17-18 Kasım'da düzenlenecek sezonun son yarışı olan Kocaeli Rallisi ile devam edecek.

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Egea Gençler KupasıFiatFiat Motor Sporları
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