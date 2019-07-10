Egea Gençler Kupası'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen Egea Gençler Kupası, İTO 40. İstanbul Rallisi kapsamında devam etti.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, kupanın İstanbul ayağının birincisi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Onat Telkenar - Efe Eryalaz ikilisi oldu.

Fiat Motor Sporları Takımı resmi pilotları Fatih Kara - Bilge Ayan ikilisi ise iki çeker ve Rc3 kategorisinde birinciliği ve genel klasmanda altıncılığı kazandı.

Türkiye'de genç pilotların katılımına yönelik olarak düzenlenen tek kupa olan Egea Gençler Kupası, geçtiğimiz hafta sonu İTO 40. İstanbul Rallisi kapsamında koşulan dördüncü ayağı genç pilotların mücadelesine sahne oldu.

Pek çoğu ilk kez toprak zeminde yarışan gençlerin tecrübe kazanmaları adına önemli bir deneyim olan İstanbul Rallisi'nde, TOSFED desteği ile Fiat çatısı altında yarışan Onat Telkenar - Efe Eryalaz ikilisi geçtiğimiz sene kazandıkları başarıyı bu yıl da koruyarak, mücadeleden birinci çıktı ve Egea Gençler Kupası İstanbul ayağının kazananı oldular.

İstanbul Rallisi'nde Fiat Motor Sporları Takımı resmi pilotları Fatih Kara - Bilge Ayan ikilisi ise iki çeker ve Rc3 kategorisinde birinci ve genel klasmanda altıncı oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenmekte olan Egea Gençler Kupası, 12-13 Ekim tarihlerindeki Kocaeli Rallisi ile sezona devam edecek.