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"Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Gaziantep'te başladı

- Fiat, pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş 180 HP'lik Egea Sedan'ın tanıtıldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği düzenledi

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GAZİANTEP (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Alleben Göleti yanında özel hazırlanan pistte gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Egea ile test sürüşü yapıp güvenli otomobil kullanımına dair eğitim aldı.

Eğitimin ardından kasklarını takan katılımcılar, altışarlı gruplara ayrılıp, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonunu deneyimleyerek, motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılara madalya ve sertifikaları verildi.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru otomobil kullandırmak ve motor sporları hakkında bilgilendirme yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de son 3 yıldır 25 ilde, 2 bin 700'den fazla otomobil tutkununu buluşturan etkinlik düzenlediklerini belirten Kafkas, geçen yıl olduğu gibi bu yılki etkinlere yine Gaziantep'te başladıklarını anlattı.

Etkinliğin yarın da Şanlıurfa'da devam edeceğini dile getiren Kafkas, "Toplamda 7-8 ilde etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Gaziantep'te yoğun ilgiyle karşılaştık ve 200'ün üzerinde başvuru vardı. Bu kadar kişiyi yarıştırmamız yarıştırmamız çok kolay değil ama hava kararana kadar hepsini yapmaya çalışacağız. Genelde otomobil içerisinde neler yapmaları gerektiğiyle alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Her sene etkinliğin formatını değiştirerek devam ediyoruz. Daha çok insana temas etmeye çalışacağız." diye konuştu.


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