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Egea Sport Cenevre'de boy gösterecek

- Fiat Egea'nın Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan en sportif versiyonu 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda

Egea Sport Cenevre'de boy gösterecek
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İSTANBUL (AA) - Fiat Egea'nın Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan en sportif versiyonu, 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Egea'nın, yeni versiyonu Egea Sport, daha dinamik görünüme sahip olan tamponları, 18 inçlik jantları, detaylarda kullanılan siyah kontrast renkleri ve yine siyah tonlarla bezenen iç mekanıyla ön plana çıkıyor.

Tofaş'ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek, 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin en yeni üyesi Sport, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

Mart ayından itibaren Türkiye'de de satışına başlanacak olan Fiat Egea/Tipo'nun Sport versiyonu, kendine özgü tasarım özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilerek Avrupa pazarlarına ihraç edilecek olan otomobil, en dinamik Egea modeli olarak iddiasını ortaya koyuyor.

Baştan aşağı yeniden tasarlanan ön ve arka tamponları ile arka difüzörü dikkati çeken Egea Sport'a özel olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Egea Sport'ta 18 inçlik jantlara, LED gündüz farlarına ve Bi-Xenon farlara yer veriliyor.

İç mekanda ise yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpit ve versiyona özel koltuklar, otomobili diğer kardeşlerinden ayırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Egea
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