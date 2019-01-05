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Ege'de 15 milyar dolar ihracat hedefi

- Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan ihracat rekor düzeye ulaşarak 13 milyar 324 milyon dolara çıktı - EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "2019 yılında da ihracatla büyüyeceğiz, 15 milyar dolar hedef koyduk"

Ege'de 15 milyar dolar ihracat hedefi
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İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) kanalıyla geçen yıl yapılan ihracatın 13 milyar 324 milyon dolarla rekor düzeye ulaştığı, gelecek yıl için 15 milyar dolar hedef konulduğu belirtildi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyesi firmalar 2018'de geçen yıla göre yüzde 13 artışla 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EİB'e bağlı 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018'de ihracatını artırdı.

Ege'den yapılan sanayi ihracatı yüzde 15'lik artışla 7,4 milyar dolara ulaşırken tarım ürünleri ihracatı yüzde 11'lik artışla 5 milyar doları aştı. Madencilik sektörü de yüzde 6'lık artışla 919 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2018 yılında yüzde 52'lik ihracat artış hızıyla 1 milyar 558 milyon dolara ulaşarak hem artış hızı hem de ihracat miktarı açısından ilk sırada yer aldı.

Hazırgiyim ve konfeksiyon, kuru meyve ve mamulleri ve yaş meyve sebze birlikleri de ihracatını en çok artıran sektörler arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde ekonomide ticaret savaşlarının yaşandığına, fırtınalı bir döneme girildiğine dikkati çekti.

Eskinazi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2019 yılında da geçen yıl olduğu gibi ihracatla büyüyeceğiz, 15 milyar dolar hedef koyduk. İhracatta inovasyon, Ar-Ge ve tasarım eksenli, katma değerli ürünlere yönelerek bu hedefimize ulaşacağız."

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