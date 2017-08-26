Ege'de 6 aylık dış ticaret hacmi 21 milyar dolar

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nin 6 aylık dış ticaret hacminin 21 milyar dolar, ihracatının ithalatını karşılama oranının ise yüzde 111 olduğu bildirildi. İzmir, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 332 milyon dolar ihracat ile Ege Bölgesi illeri arasında ilk sırayı aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan (EBSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede 2017 yılının ilk yarısında 7 milyar 699 milyon dolarlık ithalata karşılık, 8 milyar 509 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Gümrük müdürlüklerinin kayıtlarına göre, ihracat 10 milyar 467 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, ithalatı 10 milyar 449 milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 111'e, dış ticaret hacmi ise 20 milyar 916 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Ege Bölgesi illeri İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Afyon, Muğla, Kütahya ve Uşak 2017 yılının Ocak- Haziran döneminde 8 milyar 509 milyon dolar ihracata imza atarken, İzmir dışındaki 8 ilin ihracatı, ithalatını geçti.

- İzmir’in dış ticaret hacmi 9 milyar doların üstünde



İzmir, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 4 milyar 332 milyon dolar ihracat ile Ege Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı.

Kentin ithalatı ise 4 milyar 706 milyon dolar oldu.

İzmir'in dış ticaret hacmi 9 milyar 39 milyon dolara ulaşırken, İzmir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti.

İzmir’i 1 milyar 721 milyon dolarlık ihracatla Manisa izledi.

Manisa’nın ithalatı ise 1 milyar 434 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise; 3 milyar 155 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Manisa’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 120 olarak belirlendi.



- Denizli, Aydın, Balıkesir

Denizli, 2017 yılının ilk yarısında 892 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 291 milyon dolarlık ihracat yaptı, ihracatının ithalatını karşılama oranı ise yüzde 145 olarak kayıtlara geçti.



Aydın, 116 milyon dolarlık ithalata karşılık 324 milyon dolar ihracat yaparken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 279’a ulaştı ve Ege Bölgesi’nde ihracatının ithalatı karşılama oranında ilk sırada yer aldı.



Balıkesir, 246 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 165 milyon dolarda kaldı. Balıkesir her 100 dolarlık ithalata karşılık 149 dolar ihracata imza attı.

Su ürünleri ihracatının merkezi konumundaki Muğla, 2017 yılının ilk yarısında 214 milyon dolarlık ihracat rakamını hanesine yazdırırken, ithalatta ise 105 milyon doları gördü. Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 204 oldu.

- Afyon, Uşak, Kütahya

Türkiye'nin önemli mermer ve yumurta ihracat merkezlerinden Afyon ilk 6 ayda 68 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 155 milyon dolara ulaştı. Afyon'un ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 227 seyisinde gerçekleşti.

Uşak 122 milyon dolar ihracata karşılık 117 milyon dolar ithalat yaparken, Kütahya 101 milyon dolar ihracata karşılık 92 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

- Aliağa Gümrük Müdürlüğü rakamları

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki gümrük müdürlüklerinin 2017 yılının ilk yarısında kayda aldığı ihracat rakamlarına göre, Aliağa Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 779 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı.

İzmir Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 116 milyon dolarlık ihracat kaydıyla ikinci sırayı aldı.

Aliağa ve İzmir gümrük müdürlükleri, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün kayda aldığı ihracatın yüzde 85'inin işlemlerine imza attı.

İthalatta da Aliağa Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 572 milyon dolar ile birinci, İzmir Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 214 milyon dolar ile ikinci oldu.









