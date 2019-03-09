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Ege'deki otellere ilgi yoğun

- TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer: - "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz" - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay: - "Yazın tatil yapmak isteyen yerli turistimiz için son günler diyebiliriz. Çünkü yurt dışı rezervasyonlarından anladığımız kadarıyla yoğun geçecek sezonda yerli turistimiz yer bulmakta zorlanabilir"

Ege'deki otellere ilgi yoğun
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İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer, AA muhabirine, yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyasında son 2 aya girildiğini söyledi.

Ege Bölgesi'nde kampanyanın daha çok Bodrum, Marmaris ve Kuşadası'ndaki otellere yansıdığına işaret eden Gencer, "Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu. Sezonda boş yer bulmak neredeyse imkansız olacak. Bu yıl beklediğimiz rekor turist sayısına emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Erken rezervasyonla artık yerli turistin de ucuza tatil yapabildiğini dile getiren Gencer, bazı firmaların taksit sayını 12 aya kadar yükselterek tüketiciyi rahatlattığını belirtti.

Sezon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gencer, "Geleneksel pazarlarımız Rusya ve Almanya yine başı çekiyor. Bunun yanında Avrupa genelinde Türkiye'ye bir yöneliş görüyoruz. Bu sezon turizm sektörü için çok iyi geçecek." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Kalay da 4 aydan bu yana süren kampanyanın çok yoğun geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin yabancı turist hedefinin 50 milyona yükseltildiğini anlatan Kalay, bunun sonucunda otellerin yerli turist kontenjanlarını düşürdüğünü aktardı.

Kalay, "Yazın tatil yapmak isteyen yerli turistimiz için son günler diyebiliriz. Çünkü yurt dışı rezervasyonlarından anladığımız kadarıyla yoğun geçecek sezonda yerli turistimiz yer bulmakta zorlanabilir." diye konuştu.

Şu ana kadar erken rezervasyonda daha çok Antalya'daki otellerin revaçta olduğuna değinen Kalay, Muğla'daki otellere de yoğun ilgi gösterildiğini dile getirdi.

Erken rezervasyon sigortasının kullanıcılara büyük bir güven verdiğini kaydeden Kalay, rezervasyon yaptırdıktan sonra tatile 3 gün kala bile koşulsuz iptal şansının bulunduğunu anımsattı.

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