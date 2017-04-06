Egeli firmalar inovasyon karnesini alacak

İZMİR (AA) - Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve şirketlerin inovasyon yetkinliklerini yarıştıracakları Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, IMP³rove Academy iş birliğinde düzenlenen İnovaLİG 2017'ye, Ege Bölgesi'nden 155 firmanın başvurduğu bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, firmaların 30 Nisan'a kadar başvurabileceği yarışmaya, Egeli firmalar büyük ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Egeli firmaların yarışmaya katılımının, bir önceki yıla göre ikiye katlandığına dikkati çekerek, İnovaLİG 2017’ye katılacak firmaların hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığını, hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulduğuna işaret etti.

İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirmesinin ve kıyas analizi raporunun ücretsiz sunulacağını belirten Ünlütürk, "Türkiye’nin 2016 yılında gerçekleştirdiği 142,6 milyar dolarlık ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı 4,7 milyar dolar. Yüksek teknolojili ürünler, ihracatımızda sadece yüzde 3,3’lük dilimle temsil ediliyor. Daha katma değerli ürün ihracatına yönelmemiz ve bu oranı en az yüzde 25’e çıkarmamız gerekiyor. Bunun için inovasyon, Ar-Ge ve Tasarım yetkinliklerimizi geliştirecek programlara katılmalı ve disiplinli bir şekilde çalışmalıyız. İnovaLİG 2017’ye, inovasyon konusunda ilerlemek isteyen tüm Egeli firmalarımızın başvurusunu bekliyoruz. Firmalarımız bu yarışmada inovasyon karnesini alacak." ifadelerini kullandı.

Ünlütürk, yarışmaya katılım için herhangi bir sınırlama olmadığını vurgulayarak, sektör ayrımı bulunmaksızın tüm firmalar başvurabileceğini, katılımcıların "İnovasyon Stratejisi, İnovasyon Organizasyon ve Kültürü, İnovasyon Döngüsü, İnovasyon Kaynakları ve İnovasyon Sonuçları" olmak üzere 5 ana başlık üzerinden değerlendirileceğini kaydetti.