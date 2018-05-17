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Egeli ihracatçılar üniversite kuracak

- EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "İzmir'de bir dış ticaret üniversitesi kurmak istiyoruz. Alt yapısı için çalışmalara başladık. Şirketlerde kalifiye eleman yetiştirmek için yaklaşık bin kişilik bir üniversite düşünüyoruz"

Egeli ihracatçılar üniversite kuracak
İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'de bir dış ticaret üniversitesi kurmak istediklerini belirterek, "Alt yapısı için çalışmalara başladık. Şirketlerde kalifiye eleman yetiştirmek için yaklaşık bin kişilik bir üniversite düşünüyoruz." dedi.
Eskinazi, Konak ilçesinde bir otelde basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
Burada konuşan Eskinazi, bundan önce EİB bünyesinde görev yapan birlik başkanları ve koordinatör başkanının çıtayı çok yukarı çıkardığını, bundan sonra kendilerinin de bu çıtayı yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.
Bu kapsamda proje üretmeye başladıklarının dile getiren Eskinazi, ilk olarak EİB binasında Türk Eximbank'ın irtibat bürosu kuracaklarını, bunun protokolünü pazartesi günü bankanın genel müdürü Adnan Yıldırım'ın katılımıyla imzalayacaklarını ifade etti.
Bunun yanında projelere devam edeceklerine değinen Eskinazi, şunları kaydetti:
"İzmir'de bir dış ticaret üniversitesi kurmak istiyoruz. Alt yapısı için çalışmalara başladık. Şirketlerde kalifiye eleman yetiştirmek için yaklaşık bin kişilik bir üniversite düşünüyoruz. Bu üniversitede yurt dışından gelen hocaların eğitim vermesini planlıyoruz. Bu üniversitede tasarım odaklı bölümler de olacak. Tasarım sadece tekstil sektörüyle alakalı değil, gıda alanında da önemli."
Türkiye'nin ihracatını artırmak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizen Eskinazi, ihracatta katma değeri yüksek ürünleri ihraç etmek istediklerini vurguladı.
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