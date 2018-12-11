Egeli iş adamları büyüme rakamlarını değerlendirdi

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yakaladığı yüzde 1,6'lık büyümenin küçümsenmemesi gerektiğini belirterek, "Yılın dördüncü çeyreğinde ve 2019 yılında daha yüksek büyüme rakamlarını yakalayabilmek için üretim ve ihracat eksenli bir rota belirlenmeli." ifadesini kullandı.

Eskinazi, yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrek büyüme rakamını, Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunları en az hasarla atlatmasının bir göstergesi olarak nitelediklerini bildirdi.

Türkiye'nin 2017 yılında yüzde 7,4 büyüdüğünü ancak bu büyümede üretim ve ihracatın etkisinin sınırlı olduğunu belirten Eskinazi, "Kaynaklar katma değer üretmeyen alanlara aktarıldığında bunun sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyamadığı görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomideki durgunluğu aşmanın yolunun ihracatı artırmaktan geçtiğini bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisinin ciddi bir darboğazdan geçtiği süreçte yüzde 1,6 büyümesi küçümsenmemeli. Yılın dördüncü çeyreğinde ve 2019 yılında daha yüksek büyüme rakamlarını yakalayabilmek için üretim ve ihracat eksenli bir rota belirlenmeli. Yabancı yatırımcıya güven verecek adımları da hızlıca attığımız takdirde içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulabiliriz."

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, kur ataklarını savuşturan Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6'lık büyümeyle önemli bir mesaj verdiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü de kur şoklarıyla ekonomiye ayar verilmeye çalışıldığını, bunun sonucu olarak önceki dönemlere göre bir ivme kaybı gözlendiğini belirtti. Ülkü, şu ifadeleri kullandı:

"Milli ekonomimize yöneltilen bu saldırı ve yürütülen algı operasyonlarına karşın bu dönemde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyümesini önemsiyoruz. Dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisi için önümüzdeki dönem çok daha sağlam temelli büyüme oranlarından söz ettiğimiz bir dönem olacaktır."