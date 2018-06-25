Egeli iş adamları seçim sonuçlarını değerlendirdi

DENİZLİ (AA) - Egeli iş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı açıklamada, vatandaşların istikrardan yana oy verdiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Mecliste çoğunluğu sağlayacak AK Parti ve MHP ile uyum içinde olmasının yatırımların önündeki engellerin hızla kaldırılması ve ekonominin büyümesi adına olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Özgener, seçim sonuçlarının istikrar ve güven arayan yabancı piyasaların Türkiye'ye döviz girişini arttırmasına, böylelikle kurların normal seviyeye inmesini, ekonominin yeniden ivme kazanmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da seçimlerden sonra artık çalışma zamanın geldiğini aktardı.

Türkiye'nin, son yıllarda üst üste seçimlerle içeride ve dışarıda gördüğü hainlikler karşısında verdiği mücadele ile gücünü açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Yorgancılar, "Şimdi seçim sonrası sen ben değil biz olma zamanı ve yeniden 2002-2007 dönemindeki reformist adımları atma zamanı. Kırılganlıklarımız var. Eksiklerimiz var. İyileştirmemiz gereken alanlarımız var. Jeopolitik risklerimiz var ve küresel ekonomide ticaret savaşları, uluslararası ilişkilerde güç gösterileri var. İşte şimdi, bu kararlılıkla bunları yapmanın tam zamanıdır. Çünkü bizim tek isteğimiz, o bu kazansın değil, Türkiye kazansın. Bu yönde bizler de her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye'nin büyük hedefleri için hep birlikte büyük adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de seçim sonrası ana gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini belirtti.

Sanayide, ihracatta, istihdamda, lojistikte doğru adımlar atıp yeni bir kalkınma hikayesi yazılması gerektiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik iştahını artıracak düzenlemeleri bir an evvel yapmalıyız. Eğitim başta olmak üzere stratejik alanlarda reformları en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz. Güçlü başkanlık sisteminin de getireceği avantajla ülkemiz ekonomide ve dış politikada sağlam bir rotada 2023 hedeflerine süratle ilerlemeye devam edecektir."

- "Yatırımların artırılmasını bekliyoruz"

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ise seçmenin yüksek katılım oranı ve takdire şayan tavrıyla demokrasiye olan inancını bir kez daha tescil ettiğini vurguladı.

Yeni sistemin bürokrasiyi azaltacağını ve karar alma süreçlerini hızlandıracağını umut ettikleri dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Halkımız, iradesiyle daha güçlü bir yürütmeye ihtiyaç duyduğunu ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olduğunu gösterdi, Meclisi yeniden yapılandırdı. Şimdi artık ülkemiz ve milletimiz için canla başla çalışma vaktidir. İş dünyası olarak milletimiz ve üyelerimiz adına yeniliklerin kesintisiz takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ekonomimizin önemli aktörlerinden biri olarak, yeni yönetimle milletimizin yararına olacak her işte yapıcı ve uyumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş dünyası olarak her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye'den yana olduk. Seçimle bir süredir devam eden ortam da ortadan kalktı. İvedilikle özellikle iş dünyasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesini ve yatırımların artırılmasını bekliyoruz."

-"İnancımız tamdır"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu da seçimlerle uzun zamandır süren piyasalardaki belirsizlik havasının sona erdiğini belirtti.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen DENİB Başkanı Memişoğlu, "Artık hepimiz işimize bakmalı, daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat için durmaksızın çalışmalıyız. Türkiye olarak istikrarlı ve güçlü olmamız sadece bizim için değil dünyadaki ve bölgemizdeki tüm ülke ve insanlar için önemlidir. Dünkü seçimlerdeki katılım oranı, vatandaşlarımızın demokrasiye olan inancını ve güvenini göstermiştir. Bundan sonraki dönemde daha az bürokrasi ile daha hızlı karar alarak müreffeh ülkeler seviyesine ulaşmak hedefine daha çabuk varacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

- "Milletimiz istikrar ve güven için 'devam' dedi"

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili de demokrasi bayramı havasında geçen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde büyük katılımla sandıklara giden milletin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini, kazananın Türkiye olduğunu söyledi.

Tefenlili, "Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile ülkemizde daha hızlı kararlar alınacak, istikrar ve güven ortamı daha da güçlenecektir. Artık seçimi geride bıraktık. Şimdi gelecekte daha güçlü bir Türkiye oluşturmak için ekonomik kalkınmanın, reformların ve hep birlikte çok çalışmanın zamanı. İnanıyorum ki seçilenlerin büyük emekleriyle ülkemiz çok daha gelişmiş, kalkınmış ve dünyada söz sahibi olan bir ülke olacaktır." dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise bir an önce ekonomiye ve reformlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Yeni hükümet sistemi ile Türkiye için yeni bir dönemin başladığını, Manisa iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi ekonominin çarklarını döndürmeye, güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Hükümetimizden öncelikli beklentimiz bir an önce ekonomiye ve reformlara odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İş dünyamızda heyecan oluşturan yeni reformların ve teşvik paketlerinin önümüzdeki dönemde de hayata geçirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap da "Artık seçim süreci bitmiştir. Şimdi ekonomiye ve reformlara yeniden odaklanma zamanıdır." dedi.