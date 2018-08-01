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Egeli maden ihracatçısının Avustralya hedefi

- Doğal taş sektöründen 10 firma temsilcisi, Avustralya'da pazarlama faaliyeti gerçekleştirecek

Egeli maden ihracatçısının Avustralya hedefi

İZMİR (AA) - Egeli maden ihracatçıları, mermer ve traverten pazarında yükselen bir konuma sahip olan Avustralya'da pazarlama etkinliği başlattı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı destekli yürütülen "İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi URGE Projesi" kapsamında 10 firmadan oluşan bir heyetin 3-11 Ağustos tarihlerinde Avustralya'nın Melbourne ve Sydney şehirlerini kapsayan "Avustralya Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti" gerçekleştireceğini bildirdi.

Avustralya’nın dünya genelinde inşaat sektöründe tasarım ve mimarinin geliştiği en önemli ülkelerden biri olduğuna işaret eden Kaya, bu pazarı işlenmiş doğal taş ihracatçıları için stratejik öneme sahip bir hedef pazar olarak seçtiklerini kaydetti.

Türkiye’den 2017 yılında Avustralya’ya 36 milyon dolarlık doğal taş ürünü ihraç edildiği bilgisini paylaşan Kaya, şu değerlendirmeye yer verdi:

"Avustralya’nın doğal taş ithalatında Çin'den sonra ikinci sıradayız. Avustralya'ya ihracatımızın yüzde 92'si işlenmiş katma değerli ürün. Bu ülkede işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle işlenmiş ürün ihracatımızı daha da artırabiliriz. Hedefimiz Çin'i geçerek Avustralya'nın doğal taş ithalatında birinci ülke konumuna yükselmek."

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Doğal TaşMermerTraverten
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