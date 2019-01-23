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Ege'nin deri ihracatçılarına ödül

- Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, 2018'de en fazla ihracat yapan 22 firmayı ödüllendirdi - Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar: - "Yükselişte olan Güney Kore pazarını mercek altına aldık. Özellikle deri üreticisi firmalarımız için doğru firmalarla görüşmeler organize edeceğiz"

Ege'nin deri ihracatçılarına ödül
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İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği, 2018'de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan 22 firmaya ödül verdi.

Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Fuarİzmir'de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, deri ve deri mamulleri ihracatında 2018'de Türkiye'nin 1,6 milyar dolar döviz kazandığını söyledi.

Ege Bölgesi'nden ise 153 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştiğini belirten Zandar, "Yükselişte olan Güney Kore pazarını mercek altına aldık. Özellikle deri üreticisi firmalarımız için doğru firmalarla görüşmeler organize edeceğiz. Tüm bunlar ihracatımızın artması ve burada daha çok firmaya ödül verebilmemiz için." diye konuştu.

Konuşmanın ardından birliğin eski Başkanı Jak Galiko'ya sektöre yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra başlayan ödül töreninde altın, gümüş ve bronz kategorisinde 22 firmaya ödül verildi.

Altın kategorisinde yılda 5 milyon doların üzerinde ihracat yapan 3 firma ödüle layık görüldü.

Gümüş kategorisinde ise 2,5-5 milyon dolar arasında ihracata imza atan 6 firmaya, bronz kategorisinde de 1-2,5 milyon dolar arası ihracat gerçekleştiren 13 firmaya ödülleri takdim edildi.

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