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Ege'nin ihracatının yüzde 33'ü Türk Eximbank destekli

- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Banka olarak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ediyoruz. Ege Bölgesi'nde bu oran yüzde 33 olmuş. Yani Ege Bölgesi'ndeki ihracatın üçte birini biz finanse ediyoruz"

Ege'nin ihracatının yüzde 33'ü Türk Eximbank destekli
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İZMİR (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, banka olarak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ettiklerini belirterek, "Ege Bölgesi'nde bu oran yüzde 33 olmuş. Yani Ege Bölgesi'ndeki ihracatın üçte birini biz finanse ediyoruz." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) binasında düzenlenen Türk Eximbank'ın 2019 Hedefleri ve Yeni Ürünleri toplantısında konuşan Yıldırım, Türk Eximbank'ın kredi hacminde Türkiye'nin 52 bankası arasında 8'inci olduğunu söyledi.

Banka olarak son 2 yılda yeni şubeler ve irtibat büroları açtıklarını aktaran Yıldırım, "İhracatçılarla daha yakın çalışıyoruz. Banka olarak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ediyoruz. Ege Bölgesi'nde bu oran yüzde 33 olmuş. Yani Ege Bölgesi'ndeki ihracatın üçte birini biz finanse ediyoruz. Ege'deki ihracatçıların yüzde 45'i ile çalışıyoruz, destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra bankanın 2019'da faaliyete geçen ve geçecek uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de bir konuşma yaptı.

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IhracatToplantıTürk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım
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