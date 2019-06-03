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Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor

- EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "2019 yılının 5 aylık döneminde 235 üyenin daha yeşil pasaporta kavuşmasıyla, toplam sayı 1017'ye ulaştı"

Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor
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İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 1017'ye yükseldi.

EİB'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısının hızla arttığı belirtildi.

Açıklamada değerledirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştirdikleri ihracatın toplamda yüzde 75'lik paya sahip olduğunu vurguladı.

Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail ve Mısır'ın yeşil pasaporta vize istemediğini aktaran Eskinazi, "Geçen yıl itibarıyla yeşil pasaportlu üye sayımız 782 olmuştu. 2019 yılının 5 aylık döneminde 235 üyenin daha yeşil pasaporta kavuşmasıyla, toplam sayı 1017'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

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