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Eğer bunu yaparsanız işten tazminatsız atılırsınız!

Yargıtay, iş yerindeki kavgalarla ilgili emsal karar aldı. Buna göre, kavgada ilk saldıran işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak.

Eğer bunu yaparsanız işten tazminatsız atılırsınız!
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Yargıtay, işçiler arasındaki kavgalarla alakalı emsal bir karara imza attı. Mahkeme, kavgada ilk saldıran işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten atılacağına hükmetti.

"Kavgayı ilk başlatan tazminatsız kovulur"

Çalıştığı iş yerinde gürültü çıkardıkları iddia edilen işçileri ikaz eden genç, bir anda kendini kavganın ortasında buldu. İşveren, kavgayı ilk başlatan işçiyi kapı önüne koydu.

Dava açan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti.

Davalı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Davacının tartışmayı başlatan ve fiili olarak ilk saldıranın kendisi olduğunu açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında, mahkemenin tazminatı kabul hükmünü bozdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kıdem Tazminati
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