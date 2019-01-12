EGİAD Olağan Genel Kurulu

İZMİR (AA) - Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan oldu.
EGİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, olağan genel kurul toplantısına 380 aktif üyeden 352'si katıldı.
Derneğin 15. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ile haysiyet divanı seçiminin yapıldığı kurulda, tüzük değişikliğine gidilerek, "Ege Genç İşadamları Derneği" ismi "Ege Genç İş İnsanları Derneği" olarak değiştirildi.
Toplam 351 oyun geçerli sayıldığı kurulda 204 oy alan Mustafa Aslan yeni başkan oldu, aday Mahir Kaplan ise 147 oy aldı.
Aslan, teşekkür konuşmasında, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.
Dernek üyeleriyle ortak projeler yapacaklarını kaydeden Aslan, "Bu dönemde uzun soluklu iddialı, beklentileri karşılamaya dönük projelere yer vereceğiz. Her tarz projeye ve yeniliğe açığız. Gerek bütçe, gerekse üyelerin ekonomik göstergeleriyle, Türkiye'nin en güçlü genç iş insanları derneklerinden biriyiz." ifadesini kullandı.
EGİAD'ın Asil Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Mustafa Aslan, Anıl Yüksel, Elif Koç, Alp Avni Yelkenbiçer, Alper Koçak, Deniz Kuçükkurt, Feyzi Kaya, Mesut Özdamar, Muhlis Kaan Özhelvacı, Sezai Nüzhet Noyan, Yaşar Baran Kayhan.