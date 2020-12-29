EGİKAD'ın yeni başkanı belli oldu

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, düzenlenen çevrimiçi toplantı ile başkanlık görevini yönetim kurulu başkan vekili Emre Pınar Kılıç’a devretti. Faaliyet raporunun sunulduğu ve oy birliği ile kabul edildiği toplantı sonunda EGİKAD’ın yeni başkanı Pınar Kılıç olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, 2020 yılının zor bir yıl olduğunu belirtti. EGİKAD’a başkan olmanın, bayrağı taşımanın gurur verici bir görev olduğunu söyleyen EGİKAD Başkanı Baran, “Geçtiğimiz dönem başkanlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. 1 yıl boyunca bu bayrağı elimden geldiğince başarıyla, gururla taşımaya çalıştım. Ancak pandemi nedeniyle çok bir araya gelemesek de online platformlar üzerinden bir çok toplantı düzenledik, AB projeleri hazırladık. Bu anlamda yönetim kuruluma ve EGİKAD üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

Duha Baran görevi layıkıyla yerine getirdi

EGİKAD’ın Kurucu Başkanı Işın Yılmaz ise Duha Baran’ın başkanlığının pandemi dönemine denk geldiğini belirterek, “Zor bir dönemde bu zor görevi üstlendi ve layıkıyla yerine getirdi. Kendisine gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ediyor, görevi devralan Emre Pınar Kılıç’a başarılar diliyorum” dedi.

Başkanlık bayrağını Duha Baran’dan devralan EGİKAD’ın yeni başkanı Emre Pınar Kılıç ise EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, “Ancak EGİKAD Başkanlığı aynı zamanda son derece ağırlığı olan, gurur verici bir makam. Başkanlık görevini hakkıyla yeni getirmek için tüm gücümle çalışacağım” diye konuştu.

Süreklilik ve istikrar

2012 yılında EGİKAD’a üye olduğunu söyleyen Kılıç, “O zamandan bu yana her başkanla çalışma şerefine eriştim. EGİKAD’da çok şey öğrendim, şimdi başkanlık görevini devralıyorum. Duha Başkanımın zirveye çıkardığı bayrağı daha yukarılara taşımak istiyoruz, bunun için ekibimizle var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Duygusal bir konuşma yapan Kılıç, ”Yeni yönetim, aslında yeni yönetim değil devam yönetimi diyebiliriz. Süreklilik ve istikrar son derece önemli. 2 sene güçlü bir çalışma çıkaracağımıza inanıyorum. Bundan sonra yönetim kurulu toplantılarını üyelerimize açık yapacağız” diye konuştu.