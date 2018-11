Eğitim 2023 hedeflerine Turkcell’den tam destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yeni teknolojileri de içinde bulunduran eğitim projelerine tam destek verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu, yeni jenerasyonu doğru yetkinliklerle iş hayatına hazırlamak için çok önemli. Turkcell olarak bu destekle geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri YEĞİTEK Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım’da düzenlenen uluslararası “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018” kapsamında, geleceğin eğitim teknolojileri masaya yatırıldı.

3 binin üzerinde ziyaretçinin takip ettiği ve 2 gün süren geniş katılımlı etkinlikte öğretmen, akademisyen, öğrenci, eğitim teknoloğu ve teknoloji sağlayıcıları fikir ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Zirvede 'Geleceğin Yenilikçi Eğitim Teknolojileri ve Dijital Çağda Eğitim' konulu bir sunum gerçekleştiren Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

- Okul öncesinden kariyere, eğitimde dijitalleşmeye tam destek

Türkiye’nin eğitiminde devrim yaratmaya hazırlanan dev Fatih Projesi ile ilgili konuşan Terzioğlu, “Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu’nu Turkcell olarak çok önemsiyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu, yeni jenerasyonu doğru yetkinliklerle iş hayatına hazırlamak için çok önemli. Turkcell olarak bu destekle geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olacak insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni jenerasyonu, doğru yetkinliklerle iş dünyasına hazırlamak istiyorsak, eğitimde dijital teknolojilerden yararlanmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak eğitim projelerine tam destek sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Terzioğlu, söz konusu yatırımları şu şekilde açıkladı:

“Okul öncesinden kariyere uzanan bu süreçte, eğitimin her adımına yatırım yapıyoruz. Singapurlu Dr. Yuhyun Park tarafından geliştirilen ‘DQ-Dijital Zeka’nın Türkiye’deki öncüsüyüz. DQ ile 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve uyum sağlamalarına önderlik ediyoruz.

Turkcell’i bir üniversiteye dönüştüren eğitimlerimizle, çalışanlarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Turkcell Akademi ile 4 binden fazla eğitim sunduk, 7,6 milyon kullanıcı ve 37 bin adet dijital sertifika dağıttık.

Gençlere de kariyere ilk adımda yüksek teknoloji sunuyoruz. GNCYTNK, Digital Masters, Endüstri 4.0’a hazırlık yapıyoruz. Marketing Masters ile pazarlama alanında 100 saatlik program sunuyoruz. Engelsiz Eğitim, Zeka Gücü Bilim ve Teknoloji Sınıfları ve Geleceği Yazan Kadınlar ile Türkiye’nin geleceğine değer katan, fırsat eşitliği yaratan, sürdürülebilir projelere imza atıyoruz.”

- Eğitimde en büyük etkinlik

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından ATO Congresium Ankara’da her yıl gerçekleşen zirve ile Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılan yeni araştırmalarla paydaşların eğitim teknolojileri alanında yaptığı iyi örneklerin paylaşılması, FATİH Projesi’ne bilimsel katkı sunulması planlanıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen zirve kapsamında, 40 oturum, 64 atölye çalışması, 5 panel ve 20 çağrılı konuşma yapıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanacak olan bildiri kitabı ile zirve, eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmelerin sadece takip edilmediği aynı zamanda gelecek için kayıt altına alındığı, alanındaki Türkiye’nin en geniş çaplı etkinliği olarak kabul ediliyor.