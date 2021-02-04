Eğitim desteği verecek Azerbaycan’da fabrikalar kurulmasının önünü açacak

Sanayide kariyer yapmak isteyen on binlerce lise ve üniversite öğrencisine ‘Kariyer Bizimle Başlar’ mottosu ile ücretsiz mesleki-teknik eğitimler veren Tezmaksan Akademi, Türk – Alman Üniversitesi’nden sonra şimdi de Azerbaycan’da CNC (fabrika kuran makinalar) Operatörlerinin yetişmesine destekte bulunmak için protokol imzaladı. Akademi, imalat sanayisindeki iş kalitesini yükseltmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak üzere yürüttüğü çalışmaları bu protokollerle uluslararası alana taşımış oldu.

Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan tarafından kurulan ve talaşlı imalat sanayisine yönelik ücretsiz eğitimleriyle ön plana çıkan Tezmaksan Akademi, ocak ayında iki önemli iş birliğine imza attı. Türk – Alman Üniversitesi (TAÜ) ile eğitim, staj ve araştırma konularında ortak hareket etme kararı alan Akademi, Azerbaycan’da da CNC Takım Tezgahları Eğitim Merkezi eğitimlerini üstlenmek üzere PGM Inspection ile anlaştı.

TAÜ’de 6 haftalık “Corona Dönemi Hibrit Staj Programı”

TAÜ Rektörü Prof.Dr. Halil Akkanat ve Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu arasında imzalanan protokol, mühendislik fakültesinde okuyan gençlerin staj koşullarını, bitirme ödevlerini, yüksek lisans ile tez çalışmalarını kapsıyor, yanı sıra Ar-Ge projelerinde de ortak hareket etmeyi amaçlıyor. Protokol kapsamında uygulanacak “Corona Dönemi Hibrit Staj Programının” 6 haftalık eğitimleri ise Tezmaksan’ın sektörün kalifiye eleman sorununu çözmek için kurduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tezmaksan Akademi tarafından verilecek. Türk Alman Üniversitesi’nin mühendislik fakültesinde okuyan ve zorunlu stajları bulunan gençler, online olarak teknik çizim okuma, CNC programlama, imalat, mekanik ve elektrik uygulamaları hakkında eğitimler görecek.

Tezmaksan Akademi Azerbaycan’da CNC Operatörleri yetiştirecek

PGM Inspection (Proje Gözetim Mühendislik) iş birliği ile Azerbaycan da kurulacak CNC Takım Tezgahları Eğitim Merkezi’nde ise Tezmaksan Akademi, CNC Operatörlerinin yetişmesine destekte bulunacak. Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu ve PGM Inspection Yönetici Ortağı Arzu Yağcı arasında imzalanan iş birliği protokolüne göre; CNC Takım Tezgahları Eğitim Merkezine eğitim ve müfredat konularında uzman desteği verilecek, merkezde görev alacak eğitmenlerin eğitimi yapılacak. Aynı zamanda Akademi, merkezin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitim altyapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi konularında da destek olacak. Eğitimler Tezmanksan Akademi’de teorik ve pratik uygulamalı olarak verilecek.

“Gençlerimizin yeni dünya düzenine ayak uydurması şart”

Protokoller özelinde konuşan Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, imalat sanayisinde makine, robotlu otomasyon ve dijital çözümler konusundaki uzmanlıklarını sanayi – üniversite iş birliği ile büyütmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurdukları ve 2015 yılından bu yana ücretsiz eğitimleri ile dikkat çeken Tezmaksan Akademi üzerinden bugüne kadar on binlerce lise ve üniversite öğrencisine eğitimler verdiklerini aktaran Aydoğdu, sanayide sürdürülebilirliğin eğitimde sürdürülebilirlikle mümkün olabileceği kaydetti. Ülkelerin gelişiminde bu dengenin oluşturulmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Aydoğdu, konuşmasına şöyle devam etti; “Disiplinler arası geçiş ile mühendislik bilgisini yeniden üretmek her zaman üretime değer katmıştır. Bu bakış açısıyla hazırlanan eğitimler hem iki ülke arasındaki dostluğu pekiştireceğine hem de sanayiye katkısının daha fazla olacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir sanayi için bu tarz protokol ve iş birliklerinin çoğalması gerekir. Dileğimiz sanayi – üniversite işbirliklerinin 2021’de de artarak devam etmesidir.”



