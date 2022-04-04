Eğitimli yerel üretici kadınların ürünlerini satışta

Kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal hayatta ve iş yaşamında kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamayı amaçlayan Migros Kadın Akademisi’nin verdiği eğitimlere katılan kadın kooperatiflerinin ürünleri, Tazedirekt’te satışa sunuldu. Proje kapsamında ilk olarak, Migros Kadın Akademisi’nde verilen eğitimlere katılan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği ve Güney Adana Kadın Kooperatifi üreticilerinin yanı sıra Soma Kadın Atölyesi ile Sungurlu Kadın Kooperatifinin ürünleri Tazedirekt’te yer aldı.

Kadın üreticilerin; pekmezden tarhanaya, tahinden acukaya, mantıdan yer fıstığı ezmesine, baldan reçel ve marmelata kadar büyük bir emekle ürettiği doğal lezzetleri özel bir kategoride satışa sunan Tazedirekt, Migros Kadın Akademisi’nin yönlendirmeleriyle kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olurken, bu alana çalışmak isteyenlere de istihdam olanağı yaratılıyor.

40 girişimci, 563 üretici kadının ürettiği lezzetleri ekosisteminde barındıran, doğal ve özenle üretilmiş yerel ürünleri çiftlikten evlere getiren Tazedirekt’te “Kadın Kooperatifleri” kategorisinde yer alan kooperatif sayısının Mayıs ayında 7, yıl sonunda kadar ise 10’a ulaşması hedefleniyor.

Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Migros Kadın Akademisi ise 1 milyon kadına ulaşma hedefiyle yola çıkarken, tüm kadın üreticileri verdiği eğitimlere davet ederek bu alanda yarattığı etkiyi katlamayı hedefliyor.