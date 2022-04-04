Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
DOĞA sponsoru oldu
DOĞA sponsoru oldu
Ödül yağdı
Ödül yağdı
Karnavalın muhteşem dönüşü
Muhteşem dönüş
Genel Müdür oldu
Şimşek Genel Müdür oldu
Demir gibi kadro
Demir gibi kadro

Eğitimli yerel üretici kadınların ürünlerini satışta

Yerel üreticilerin ürünlerini tarladan sofraya ulaştıran Tazedirekt, Migros Kadın Akademisi’nde eğitim alan kadın kooperatiflerinin ürünlerini satışa sundu. İlk aşamada, Migros Kadın Akademisi’nde eğitim alan 2 kadın kooperatifiyle beraber toplamda 4 kadın kooperatifinin ürünlerinin yer aldığı uygulama ile bu sayının yıl sonunda 10 kooperatife çıkartılması hedefleniyor.

Eğitimli yerel üretici kadınların ürünlerini satışta

Kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal hayatta ve iş yaşamında kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlamayı amaçlayan Migros Kadın Akademisi’nin verdiği eğitimlere katılan kadın kooperatiflerinin ürünleri, Tazedirekt’te satışa sunuldu. Proje kapsamında ilk olarak, Migros Kadın Akademisi’nde verilen eğitimlere katılan Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği ve Güney Adana Kadın Kooperatifi üreticilerinin yanı sıra Soma Kadın Atölyesi ile Sungurlu Kadın Kooperatifinin ürünleri Tazedirekt’te yer aldı. 

Kadın üreticilerin; pekmezden tarhanaya, tahinden acukaya, mantıdan yer fıstığı ezmesine, baldan reçel ve marmelata kadar büyük bir emekle ürettiği doğal lezzetleri özel bir kategoride satışa sunan Tazedirekt, Migros Kadın Akademisi’nin yönlendirmeleriyle kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olurken, bu alana çalışmak isteyenlere de istihdam olanağı yaratılıyor.

40 girişimci, 563 üretici kadının ürettiği lezzetleri ekosisteminde barındıran, doğal ve özenle üretilmiş yerel ürünleri çiftlikten evlere getiren Tazedirekt’te “Kadın Kooperatifleri” kategorisinde yer alan kooperatif sayısının Mayıs ayında 7, yıl sonunda kadar ise 10’a ulaşması hedefleniyor.

Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Migros Kadın Akademisi ise 1 milyon kadına ulaşma hedefiyle yola çıkarken, tüm kadın üreticileri verdiği eğitimlere davet ederek bu alanda yarattığı etkiyi katlamayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
MİGROS KADIN AKADEMİSİTazedirektKadın Kooperatifleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1