EİB, 2018'de 14 fuara milli katılım organizasyonu düzenleyecek

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliğinin (EİB), 2018'de 14 fuara milli katılım organizasyonu düzenleyeceği bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, yazılı açıklamasında, ihracatçı firmaların müşteri portföylerini geliştirmek ve mevcut müşterileriyle ilişkilerini sağlıklı zeminde sürdürmek için fuarların önemli olduğunu belirtti.

Milli Katılım Organizasyonu olarak bugüne kadar yılda en fazla 11 fuara katıldıklarını aktaran Ünlütürk, "EİB olarak 2018 yılında 14 fuara milli katılım organizasyonu düzenleyeceğiz. Uzun yıllardır Ekonomi Bakanlığından aldığımız yetki ile yüzlerce milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. İlk yola çıktığımız 1994 yılında EİB'in ihracatı 1 milyar 800 milyon dolar seviyesinde iken bugün ihracatımız 11 milyar doları aştı." ifadelerini kullandı.

Bu artışta fuarların öneminin büyük olduğuna dikkati çeken Ünlütürk, ihracatçıları 2018 yılında düzenlenecek 14 fuarda yer almaya davet etti.

EİB, 2018 yılında Amerika, Japonya, Çin, İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa ve İsveç'te, gıda, doğal taş, hazır giyim, deri, ayakkabı sektörlerinde 14 fuarda Türk ihracatçılarıyla dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıları buluşturacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2018 yılında 6 fuarın milli katılım organizasyonunu üstlenmeye hazırlanırken ilk düzenleyeceği fuar 16 Ocak 2018'de dünyanın en önemli moda merkezlerinden Londra'da gerçekleştirilecek Fashion SVP Fuarı olacak.