Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon dünya Bursa Mehmet Kemal Bozay
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı
Atlı koruma devrede
Atlı koruma ekibi kuruldu
Seramiksan'dan yeni seri
Seramiksan'dan yeni seri
Günlük turistte yeni rekor
Günlük turistte yeni rekor
Akaryakıtta çifte indirim
Akaryakıtta çifte indirim

EİB bünyesinde Genç İhracatçılar Konseyi oluşturulacak

- Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: - "Genç girişimcilere verilecek desteklerle Türkiye ihracat hedeflerine daha kolay ulaşacak"

EİB bünyesinde Genç İhracatçılar Konseyi oluşturulacak
banner17

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, genç ihracatçıların sayısını artırmak amacıyla EİB Genç İhracatçılar Konseyi'nin oluşturulacağı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 83 bin olan ihracatçı sayısını 2023'te 120 bine çıkarma hedefi olduğunu, buna en büyük katkıyı Ege Bölgesi’nden vermek istediklerini kaydetti.

Birliğin yönetim kurullarında yaşı 45’in altında 46 ihracatçı bulunduğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin hepsinde genç isimler yönetimlerde görev alıyor. Dijitalleşen dünyada iş yapma şekilleri değişiyor. E-ticaret öne çıkıyor, gençler e-ihracata daha çabuk uyum sağlayarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacak. Biz de daha çok genci ihracatçı yapmak için çaba göstereceğiz. Türk Eximbank genç ihracatçılara yönelik 'Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi' isimli çok anlamlı bir kredi programını kısa süre önce devreye aldı. Genç girişimcilere verilecek desteklerle Türkiye ihracat hedeflerine daha kolay ulaşacak.”

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu’nda kurulması benimsenen EİB Genç İhracatçılar Konseyi’nde ilk etapta yaşı 45’in altında olan EİB yönetim kurullarındaki ihracatçılar görev alacak. Konsey kuruluşunu tamamladıktan sonra EİB bünyesindeki tüm genç ihracatçıları çatısı altında buluşturacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EİBGenç IhracatçılarKonsey
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5