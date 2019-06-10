EİB bünyesinde Genç İhracatçılar Konseyi oluşturulacak

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından, genç ihracatçıların sayısını artırmak amacıyla EİB Genç İhracatçılar Konseyi'nin oluşturulacağı bildirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 83 bin olan ihracatçı sayısını 2023'te 120 bine çıkarma hedefi olduğunu, buna en büyük katkıyı Ege Bölgesi’nden vermek istediklerini kaydetti.

Birliğin yönetim kurullarında yaşı 45’in altında 46 ihracatçı bulunduğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin hepsinde genç isimler yönetimlerde görev alıyor. Dijitalleşen dünyada iş yapma şekilleri değişiyor. E-ticaret öne çıkıyor, gençler e-ihracata daha çabuk uyum sağlayarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynayacak. Biz de daha çok genci ihracatçı yapmak için çaba göstereceğiz. Türk Eximbank genç ihracatçılara yönelik 'Genç Girişimci İhracat Destek Kredisi' isimli çok anlamlı bir kredi programını kısa süre önce devreye aldı. Genç girişimcilere verilecek desteklerle Türkiye ihracat hedeflerine daha kolay ulaşacak.”

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu’nda kurulması benimsenen EİB Genç İhracatçılar Konseyi’nde ilk etapta yaşı 45’in altında olan EİB yönetim kurullarındaki ihracatçılar görev alacak. Konsey kuruluşunu tamamladıktan sonra EİB bünyesindeki tüm genç ihracatçıları çatısı altında buluşturacak.