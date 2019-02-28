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Ejder Turizm'den "Büyük İpek Yolu Turu"

- Ejder Turizm, "Büyük İpek Yolu Turu" ile Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'daki tarihi şehirler arasında bir yolculuğa en iyi fiyat garantisi sunuyor - Ejder Turizm Kurucu Ortağı ve rota planlayıcısı Uğur Kurt: - "Her Türk vatandaşının ömründe mutlaka görmesi gereken mekanların başında Orta Asya gelmektedir"

Ejder Turizm'den
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İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm, "Büyük İpek Yolu Turu" ile Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'daki tarihi şehirler arasında bir yolculuğa en iyi fiyat garantisi sunuyor.

Ejder Turizm’den yapılan açıklamada, yüzlerce yıl Çin’den başlayıp Anadolu coğrafyasını geçerek Avrupa kıtasına ulaşan tarihi İpek Yolu rotasının, turizmde yeniden canlandığı belirtildi.

İpek Yolu rotalarının en dikkati çeken tarihi mekanlarının Özbekistan, Kırgızistan, ve Kazakistan coğrafyasında yer aldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve Türk Cumhuriyetler arasında gün geçtikçe artan bağların, Türk turizmine pozitif yönde etki ettiği kaydedildi.

Türkiye’nin güçlü bağları ve gelişen siyasi ekonomik ilişkileri ışığında son olarak Özbekistan'ın, Türk turistlere vizeleri kaldırdığı anımsatılan açıklamada, "Böylece tarihi rotada vizesiz seyahatin yolu açıldı." denildi.

THY'nin de Semerkant uçuşlarına başlamasının, seyahat etmeyi teşvik edici yönde sonuçlar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tur paketlerinde THY ile ulaşım sağlayarak Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan coğrafyasını gezdiren Ejder Turizm, 15 yıldır deneyimli kadrosuyla hazırladığı ekonomik ve kaliteli tur programları ile seyahatseverlere doyasıya gezme imkanı sunuyor. Ejder Turizm, kesin kalkışlı Büyük İpek Yolu Turu ile Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da tarihi şehirler arasında hayat boyu unutulmayacak bir yolculuğa en iyi fiyat garantisi sunuyor. 13 gün süren bu özel rotaların ücretleri bin 870 avrodan başlamaktadır. Bu fiyata THY ile direkt ulaşım, tüm konaklamalar ve tüm geziler, hatta öğle ve akşam yemekleri de dahildir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ejder Turizm'in kurucu ortağı ve rota planlayıcısı Uğur Kurt, "Ata topraklarına seyahat ediyoruz. Büyük ve köklü medeniyetimizi en yakından tanıma imkanımız oluyor. Her Türk vatandaşının ömründe mutlaka görmesi gereken mekanların başında Orta Asya gelmektedir." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Büyük İpek Yolu TuruEjder Turizm
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