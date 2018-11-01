"Ekim ayındaki ihracat büyük moral olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, "Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu adımlar. Şu an her ikisi de mevcut." ifadelerini kullandı.

Doğan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kırılan rekorun 2019 yılına umutla bakmayı sağlayan en önemli işaretlerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ürettikçe hem ihracat rakamlarını artıracağını hem de istihdam da önemli mesafeler kat edeceğini aktaran Doğan, ihracattaki artışın Türk ekonomisinin gücünü gösterdiğini kaydetti.

Doğan, Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini, Hükümet nezdinde atılan olumlu adımların karşılığının alınmaya başladığını belirterek, "Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu adımlar. Şu an her ikisi de mevcut. Piyasalardaki işaretler ihracattaki büyümenin giderek artacağını gösteriyor. İhracattaki artış Türkiye’nin döviz rezervlerini büyütürken, istihdamda da artış sağlayacaktır. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirim paketine de değinen Doğan, "Altı başlıktan oluşan vergi paketinde piyasalara büyük hareketlilik kazandıracak KDV ve ÖTV indirimleri yer alıyor. Konut satışından mobilyaya, beyaz eşyadan otomotiv sektörüne kadar çok önemli vergi indirim kararları alındı. Bunlar reform niteliğinde kararlardır. Piyasalara yansıyacak canlılık Türk ekonomisine hem olumlu yansıyacak hem de 2019’da ekonomik alt yapı çok daha güçlenecektir." ifadelerini kullandı.