Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon kasım-ocak FAO Foça
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin
Grip deyip geçmeyin
Grip deyip geçmeyin

"Ekim ayındaki ihracat büyük moral olacaktır"

- TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: - "Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu adımlar. Şu an her ikisi de mevcut"

banner17

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, "Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu adımlar. Şu an her ikisi de mevcut." ifadelerini kullandı.

Doğan, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kırılan rekorun 2019 yılına umutla bakmayı sağlayan en önemli işaretlerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ürettikçe hem ihracat rakamlarını artıracağını hem de istihdam da önemli mesafeler kat edeceğini aktaran Doğan, ihracattaki artışın Türk ekonomisinin gücünü gösterdiğini kaydetti.

Doğan, Türkiye’nin ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğini, Hükümet nezdinde atılan olumlu adımların karşılığının alınmaya başladığını belirterek, "Ekim ayında ihracat alanında gerçekleşen tarihi rekor piyasalara, sanayicilere ve özetle tüm üreticilere büyük moral olacaktır. Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu iki unsurdan biri moral diğeri de atılan olumlu adımlar. Şu an her ikisi de mevcut. Piyasalardaki işaretler ihracattaki büyümenin giderek artacağını gösteriyor. İhracattaki artış Türkiye’nin döviz rezervlerini büyütürken, istihdamda da artış sağlayacaktır. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı vergi indirim paketine de değinen Doğan, "Altı başlıktan oluşan vergi paketinde piyasalara büyük hareketlilik kazandıracak KDV ve ÖTV indirimleri yer alıyor. Konut satışından mobilyaya, beyaz eşyadan otomotiv sektörüne kadar çok önemli vergi indirim kararları alındı. Bunlar reform niteliğinde kararlardır. Piyasalara yansıyacak canlılık Türk ekonomisine hem olumlu yansıyacak hem de 2019’da ekonomik alt yapı çok daha güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜMSİADYaşar Doğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1