Ekimde doğalgaz ithalatı yüzde 19,7 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, ekimde elektrik üretiminde doğalgazın payının yükselmesiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artışla 4 milyar 137 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aylık sektör raporuna göre, geçen yıl ekimde 3 milyar 456 milyon metreküp doğalgaz ithal edildi. Söz konusu ithalat bu yılın ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 arttı ve 4 milyar 137 milyon metreküpe yükseldi.

Toplam ithalatın 3 milyar 641 milyon metreküpünün boru hatlarıyla, 495 milyon metreküpünün ise LNG tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildiği ekim ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 178 milyon metreküple Rusya'dan alındı.

İthalatta bu ülkeyi 581 milyon metreküple İran, 463 milyon metreküple Azerbaycan izledi.



- Doğalgaz tüketimi yüzde 17,9 arttı



Ekim ayında, elektrik üretiminde doğalgazın payının artması nedeniyle toplam doğalgaz tüketiminde de yükseliş yaşandı. Ekimde doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,9 artarak 4 milyar 81 milyon metreküpe ulaştı.

Bu dönemde en çok doğalgaz elektrik santrallerinde tüketildi. Geçen yılın ekim ayında elektrik santralleri 1 milyar 477 milyon metreküp doğalgaz tüketirken, bu yılın aynı ayında söz konusu miktar yüzde 11,44 artışla 1 milyar 941 milyon metreküpe çıktı.



Tüketimde elektrik santrallerini 522 milyon metreküple konutlar ve 332 milyon metreküple organize sanayi bölgeleri izledi.



- Doğalgaz stoklarında yüzde 13,24 artış



Geçen yıl ekimde 2 milyar 820 milyon metreküp doğalgaz depolanırken, bu miktar bu yılın aynı ayında yüzde 13,24 artışla 3 milyar 194 milyon metreküpe yükseldi.



Ekimde Türkiye'nin doğalgaz ihracatı ise yüzde 22,13 azalışla 45,39 milyon metreküpe indi. Doğalgaz ihraç edilen tek ülke Yunanistan oldu.

