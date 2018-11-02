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Ekimde en fazla müze giriş ücreti arttı

- İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 50 ile müze giriş ücreti oldu

Ekimde en fazla müze giriş ücreti arttı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 50 ile müze giriş ücreti olduğunu duyurdu.

İTO tarafından Ekim 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 72 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan müze giriş ücreti, geçen ay yüzde 50 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 43,96 ile giyim harcamalarındaki kadın giyimi grubunda yer alan pardösü, yüzde 41,16 ile erkek süveter, yüzde 38,33 ile kadın manto ve yüzde 38,19 ile erkek palto oldu.

Ekimde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon, yüzde 26,41 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 14,29 ile yemek odası takımı, yüzde 11,41 ile salatalık, yüzde 11,10 ile elma ve yüzde 10 ile battaniye oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO
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