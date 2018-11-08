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Ekimde en fazla reel getiri DİBS'ten

- Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde ekimde en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden elde edildi

Ekimde en fazla reel getiri DİBS'ten
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ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ekim ayında en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,46 ile DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,74 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,06, külçe altın yüzde 7,37, dolar yüzde 8,75 ve avro yüzde 10,03 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,98, BIST 100 endeksi yüzde 2,76, külçe altın yüzde 8,96, dolar yüzde 10,31 ve avro yüzde 11,57 kayba yol açtı.

Dolar 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,75 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,40, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,75 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

6 aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,86 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,52 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,91 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,07, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,30 kaybettirdi.

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DİBSFinansal Yatırım AraçlarıReel Getiri Oranları
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