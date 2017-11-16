Ekmeğe zam yok

ANKARA (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları olarak üretilebilmesi için bir çalışma yapıldığını belirterek, "Kesinlikle gizli bir zam söz konusu değildir." dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ekmekle ilgili hazırladığı yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekmeğin 2002 yılından 2008'e kadar 200 gram olarak, 2008'de 300 gramdan başlayarak 50'şer gram ve katları olarak üretildiğini anımsatan Balcı, tüketiciden gelen küçük ekmek talebi doğrultusunda 2012'den sonra 250 gram ve 50 gram katları olarak ekmek üretiminin yapıldığını söyledi.

Balcı, günlük 90 milyon 900 bin adet ekmek üretildiğine işaret ederek, yapılan çalışmalarla günlük ekmek israfının 6 milyondan 4 milyon 900 bin adede kadar düşürüldüğünü bildirdi.

Özellikle büyükşehirlerde tüketicilerden 200 gramlık ekmek talebi geldiğini vurgulayan Balcı, şöyle devam etti:

"Yeni düzenlemede ekmeğin 200 gramdan başlayarak 10 gram ve katları olarak üretilebilmesi için çalışma yapılmıştır. 10 gram ve katları olarak yapılmasına sebep; ekmekte bir fiyat değişikliğine gidilmesi durumunda, 400 gram ekmeği 350 grama düşürmek zorunda kalmayarak enflasyon oranında gerekirse 20-30 gram aşağı çekerek uygulamanın daha sağlıklı olacağı göz önünde bulundurulmuştur."

Söz konusu düzenlemenin ekmek israfının önlenmesine de katkı sağlayacağına işaret eden Balcı, ilgili kurumların da çalışmalarıyla ekmek israfını yüzde 30 düşürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Balcı, vatandaşların özellikle büyükşehirlerde 200 gram ve 400 gram arasında değişen ekmek alabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kesinlikle gizli bir zam söz konusu değildir yani 200 gram ekmek üreten bir işletmenin gizli zam yapması söz konusu değildir. Ekmeğin fiyatına bakacağımız zaman kilogram fiyatını baz alırız yani bugün ekmek 200 gram da olsa kilogram fiyatının 5 liranın üzerine çıkması söz konusu değildir. Bugün 250 gram ekmek 1,25 liradan satılıyorsa 200 gram ekmek yapacak esnaf bunu 1 liradan satacaktır. Bugün itibarıyla 2018'in 6. ayına kadar kilogramı 5 liranın üzerinde ekmek fiyatı düşünülmemektedir."