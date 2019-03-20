EkoAvrasya 2019 Hizmet Ödülleri Töreni

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart'tan daha güçlü çıkacağız. Milletimiz, 16 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi takdir ederek iktidarda tutuyor. Demek ki doğru yoldaymışız, demek ki iyi şeyler yapıyormuşuz." dedi.

Turhan, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından Mili Kütüphane'de düzenlenen "2019 Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Dünyada ve bölgede önemli gelişmelerin yaşandığı, ticaret savaşlarının alıp başını gittiği, uluslararası kuralların emperyal güçler ekseninde yeniden şekillendiği, küresel hesapların terör örgütleri taşeronluğuyla görülmek istendiği, insanlığın bilgi birikimin daha fazla kaos için kullanıldığı ve fitnenin azgınca ilerlediği bir zaman diliminden geçildiğini anlatan Turhan, bu süreçte bir yandan daha fazla üretmenin ve kalkınmanın mücadelesini verdiklerini, diğer yandan da iç ve dış saldırılara zemin hazırlayan küresel oyunlarla mücadele ettiklerini söyledi.

Bakan Turhan, etrafa insan, huzur, barış, kardeşlik gözüyle baktıklarını ve Balkanlar'dan Kafkaslara, Afrika'dan Afganistan'a Türkiye'ye ümitle bakan milyonlarca yürek gördüklerini dile getirdi.

Milyonlarca insanı, sınırlar ayırsa da gönüllerinin bir olduğunu ifade eden Turhan, "Türkiye, yüz milyonların umut kalesidir, meseleye böyle yaklaşmak gerekir. Yeni Zelanda'daki son terör saldırısını hepiniz biliyorsunuz. Birileri olaya terör demeye çekinirken, milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden tavrını ortaya koydu. Büyük devlet, büyük millet, büyük lider olmak böyle bir şey işte. Biz, Hükümet olarak meseleye ilk günden itibaren bu geniş perspektiften bakıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, omuzlarımızdaki yükün farkındayız." diye konuştu.

- "Yapılan yatırımlar 537 milyar lirayı aştı"

Ulaştırma ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Cahit Turhan, bugüne kadar yapılan yatırımların 537 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Gelecekte hizmete açılacak projelere de değinen Turhan, "İstanbul-İzmir Otoyolunu bu sene sonunda, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunu 9 Eylül 2019'da, Ankara-Sivas hızlı tren hattını 2020'de, Ankara-Niğde Otoyolunu 2020'de, yüzde yüz yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı 2021'de, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolunun Malkara Gelibolu Lapseki Kesimini 2022 yılında hizmete sokacağız. Bu arada YHT Anadolu'dan Avrupa'ya Halkalıya ulaştı. Artık Ankara'dan İstanbul'a 4-4.5 saatte gidilecek. Bu sayede Çin'den çıkacak olan vagonlar Hazar, Bakü, Tiflis ve Kars'ı geçerek, İstanbul'a ulaşacak, aktarma yapmadan Londra'ya kadar gidebilecek. Bunların yanında, ülkemizin kalkınma hamlesini çok daha yükseklere taşıyacak irili ufaklı 3 binin üzerinde projeyi daha tamamlamanın gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, 31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, hizmetleri yerel genel ayrımı yapmaksızın, ülkenin yarınlarına yapılmış yatırım olarak gördüklerini belirtti.

"Bugünlere yata yata değil, yatırım yapa yapa, eserler inşa ederek geldik." diyen Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizlerin desteğiyle, inşallah 31 Mart’tan daha güçlü çıkacağız. Bunu bildikleri için de kirli ittifakları devreye sokuyorlar. Yazıklar olsun bu tür ittifaklar peşinde koşanlara. Biz, halka hizmeti Hakka hizmet görenlerdeniz. Böyle olunca da dur durak bilmeden yolumuza devam ederiz. Mükafatı Rabbimizden ve takdiri milletimizden bekleriz. Milletimiz 16 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi takdir ederek iktidarda tutuyor. Bu dünyada bundan daha büyük bir onur olamaz. Demek ki doğru yoldaymışız, demek ki iyi şeyler yapıyormuşuz. Avrasya Hizmet Ödülü'ne şahsen layık görülmüş olsam da aslında partimize, davamıza verilmiş bir ödüldür bu. Biz hizmet kervanında sadece bir dişliyiz, önemli olan kervanın yürümesi ve menzile varmasıdır."

Konuşmaların ardından, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren'den ödülünü alan ve kendisine takdim edilen "çapan"ı giyen Turhan, dernek yöneticilerine teşekkür etti.