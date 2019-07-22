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"Ekolojik Hayat Çiftliği"nde organik tarımı öğreniyorlar

- Manisa'nın Demirci ilçesinde 2014 yılında kurulan Ekolojik Hayat Çiftliği'nde, aralarında akademisyen, öğrenci ve ziraat mühendislerinin bulunduğu yılda bin kişiye ücretsiz eğitim veriliyor - Katılımcıların konaklayabileceği tesislerde, ziraat mühendislerinin verdiği eğitimler sonunda bahçelerde organik tarım denemeleri yapılıyor - Çiftliğin ortaklarından Orhan Aztekin: - "Demirci'de başladığımızda organik tarım yapılmıyordu. İlçeye örnek olduk, birçok çiftçiyi eğitimlere aldık. Bugün Demirci'de 315 çiftçi organik tarım üretimine geçti"

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MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 yıl önce kurulan "Ekolojik Hayat Çiftliği"nde, yurdun dört bir yanından gelen ve aralarında akademisyen, öğrenci ve ziraat mühendislerinin bulunduğu yılda ortalama bin kişiye ücretsiz eğitim veriliyor.

Yılın belirli döneminde çiftliğe gelip ücretsiz konaklayan ve ortalama 3 gün ekolojik yaşam ve organik tarım semineri alan misafirler, bahçede de organik meyve ve sebze yetiştirmeyi öğreniyor.

Demirci'nin Bahçeler Mahallesi'nde 400 dekar arazide kurulu Ekolojik Hayat Çiftliği'nde başta badem ve hünnap olmak üzere, çeşitli türlerde meyve ve sebze üretimi yapılıyor. 10 kişinin istihdam edildiği, 25 yatak kapasiteli çiftlikte belirli aralıklarla ziraat mühendislerince eğitim ve seminerler düzenleniyor.

Katılımcıların konaklayabileceği tesislerde, ziraat mühendislerinin verdiği eğitimler sonunda ayrıca bahçelerde organik tarım denemeleri yapılıyor.

Ekolojik Hayat Çiftliği'nin kurucu ortaklarından Orhan Aztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında çiftliği kurmalarının ilk yılında İsviçre Organik Tarım Merkez Enstitüsü ve Türkiye Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nin ortak yürüttüğü "Türk - Alman İşbirliği ile Türkiye'de Organik Tarımın Geliştirilmesi" projesi kapsamında Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği seçildiklerini söyledi.

- "İlçeye örnek olduk"

Tarımsal üretim merkezi olmanın yanında bir de organik tarım alanında eğitim verdiklerine dikkati çeken Aztekin, "Demirci'de başladığımızda organik tarım yapılmıyordu. İlçeye örnek olduk, birçok çiftçiyi eğitimlere aldık. Bugün Demirci'de 315 çiftçi organik tarım üretimine geçti." dedi.

Aztekin, eğitim sürecine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Tesisimizde 25 yatak kapasitesi mevcut. Eğitmenlerimize ve öğrencilerimizi burada konaklama imkanı veriyoruz. Çiftliğimizde bugüne kadar her yıl binin üzerinde akademisyeni, öğrenciyi, mühendisi ve diğer meslek gruplarını ağırladık. Açık hava dershanemizde organik tarım üzerine her yıl eğitim programları düzenliyoruz. Programlara katılanlar daha sonra bahçelerde organik tarımı uygulamalı olarak öğreniyor."

- Hedef üretilen bademi ihraç

Aztekin, çiftlikte 11 bin 580 badem veren ağacın bulunduğunu, her yıl dikim mevsiminde 2 bin badem fidanını toprakla buluşturduklarını anlattı.

Geçen yıl 9 ton badem ürettiklerini, bu yıl ise 15 tona ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Aztekin, "Bademimizi şu anda yurt içine gönderiyoruz. İhracat için çok sayıda talep var. Bunlardan Almanya, Dubai ve Çin ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sadece bademin yanı sıra Badem unu, badem şekeri ve badem yağı olarak da üretme hedefindeyiz." diye konuştu.

Aztekin, çiftlikte kurdukları serada kendi fidanlarını yetiştirdiklerini, zirai ilaç kullanmadan tarım yaptıklarını, bitkileri, ağaçları ve fideleri, böceklerden ve diğer zararlılardan kimyasal ilaç kullanmak yerine biyolojik yollarla koruduklarını sözlerine ekledi.

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